Quintriqueo criticó la "Tarifa Neuquina" de Figueroa y reclamó que incluya a todas las ciudades.

El sindicalista, que también integra la comisión directiva de CALF, aseguró que la medida genera desigualdad y deja afuera a muchos neuquinos. La justificación de Figueroa.

El anuncio del gobernador Rolando Figueroa de otorgar un 30% de descuento en las tarifas de electricidad residencial a los usuarios del EPEN generó sorpresa y dividió posiciones entre los que celebraron el ahorro y los que cuestionaron la discrecionalidad de la selección. Entre ellos, el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , sumó una postura crítica y consideró que es injusto que las regalías provinciales dejen afuera de los beneficios al 66% de la población .

Durante la presentación de la lista 10 para las elecciones de la CTA, Quintriqueo se refirió a la necesidad de unirse con otros gremios para defender a la clase trabajadora en su conjunto y dar la discusión sobre la distribución de la riqueza en Neuquén. En ese contexto, consideró que el anuncio que hizo Figueroa el último viernes profundiza la desigualdad.

El referente sindical, que también integra la comisión directiva de la cooperativa CALF, aseguró que los beneficios de regalías que recibe Neuquén pertenecen a toda la población, por lo que no pueden distribuirse para aliviar los bolsillos de algunos hogares y no de otros a través de medidas como "Tarifa Neuquina".

Por eso, aseguró que una de las primeras propuestas que impulsarán desde la CTA, si ganan las elecciones este 3 de noviembre, será la de ampliar el beneficio hacia la totalidad del territorio provincial.

En su perfil de la red social X también se pronunció al respecto: "Como representante de los trabajadores y vicepresidente segundo de @CalfNeuquen , no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la desigualdad que genera, al dejar afuera de este beneficio al 66% de los neuquinos".

"Si las regalías pertenecen al conjunto de los neuquinos y las neuquinas, los beneficios que se financian con esos recursos deben tener un alcance equitativo y llegar a todos los hogares, sin distinciones", siguió.

Y agregó: "No resulta justo que se otorguen beneficios a los sectores, como el barrio Cumelén, en Villa La Angostura, donde residen personas de alto poder adquisitivo como por ejemplo Mauricio Macri, o La Comarca, en Centenario, mientras quedan excluidos barrios postergados de Neuquén capital, donde viven miles de familias trabajadoras que también necesitan aliviar el costo de la energía".

Ante el anuncio del Gobierno provincial de reducir la tarifa eléctrica para los usuarios del EPEN, expreso mi acuerdo con la medida. Sin embargo, como representante de los trabajadores y vicepresidente segundo de @CalfNeuquen , no puedo dejar de manifestar mi preocupación por la desigualdad que genera, al dejar afuera de este beneficio al 66% de los neuquinos.Si las regalías pertenecen al conjunto de los neuquinos y las neuquinas, los beneficios que se financian con esos recursos deben tener un alcance equitativo y llegar a todos los hogares, sin distinciones.No resulta justo que se otorguen beneficios a los sectores, como el barrio Cumelén, en Villa La Angostura, donde residen personas de alto poder adquisitivo como por ejemplo Mauricio Macri, o La Comarca, en Centenario, mientras quedan excluidos barrios postergados de Neuquén capital, donde viven miles de familias trabajadoras que también necesitan aliviar el costo de la energía.Instamos al Gobierno provincial a ampliar esta medida para que alcance a la totalidad de los hogares neuquinos.La energía es un servicio esencial y el alivio en las tarifas debe contemplar a todos, especialmente a quienes más lo necesitan.#Neuquén #VacaMuerta #Desigualdad #Energía — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) October 25, 2026

Además de ser el secretario general del gremio de estatales ATE, Quintriqueo integra la comisión directiva de CALF, la prestaria de energía en Neuquén Capital. Con la medida que anunció el gobernador durante el aniversario de Los Miches, esta ciudad queda afuera de los beneficios, así como otras localidades que concentran el mayor peso demográfico de la provincia, como Plottier o Zapala.

"Instamos al Gobierno provincial a ampliar esta medida para que alcance a la totalidad de los hogares neuquinos. La energía es un servicio esencial y el alivio en las tarifas debe contemplar a todos, especialmente a quienes más lo necesitan", concluyó el dirigente.

Figueroa explicó por qué excluyeron a las cooperativas

El viernes, durante el aniversario de Los Miches, el gobernador anunció que los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía (EPEN) podrán anotarse en la Tarifa Neuquina y acceder a un descuento del 30% sobre los cargos fijos y variables de sus boletas de luz.

Figueroa explicó que la clave para llegar a este descuento en la boleta del EPEN está en la renegociación del valor de reconocimiento de las regalías hidroeléctricas. Recordó que, por una resolución anterior, la provincia compraba la energía para abastecer a los neuquinos a un valor de referencia de 100, pero las regalías se le reconocían solo sobre el 30% de ese valor. Esa situación se revirtió: ahora la provincia percibe regalías sobre el 100%.

ANOTATE YA EN TARIFA NEUQUINA Y RECIBÍ 30% MENOS EN LA LUZLos usuarios residenciales del EPEN ya pueden inscribirse en https://t.co/kjWeYSpQII y recibir un 30% de descuento en su boleta de luz. Se completan tres datos y llega un correo de confirmación.Este es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, y podemos llevar adelante gracias a la renegociación las regalías hidroeléctricas. Por eso hemos decidido redistribuir ese ingreso entre más de 96.000 usuarios, donde llevar energía es más difícil. Quien se anote hasta el 10 de noviembre lo verá en la factura de diciembre. Estamos haciendo muchas obras y acciones para seguir bajando el costo de la energía año a año. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 24, 2026

“Dijimos: es una oportunidad para redistribuir esa regalía que ingresa entre todos los usuarios del EPEN”, explicó el mandatario. La regalía se incorpora al pago del EPEN por vía de subsidio, por lo que no afecta el fondo eléctrico. Se trata, además, de una rebaja sobre la tarifa y no sobre el valor de la energía en sí.

El gobernador detalló que el EPEN atiende a localidades y zonas donde proveer energía es mucho más caro y no es rentable para el sistema de cooperativas, además de la zona rural con generación aislada, donde no operan las economías de escala de las ciudades. Valoró el trabajo de las cooperativas, pero señaló que esas particularidades encarecen el servicio y justifican que el beneficio llegue a los usuarios del ente.