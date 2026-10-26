Un colectivo chocó a un auto por una maniobra de adelantamiento

El siniestro se registró alrededor de las nueve de la mañana de este lunes. Tras el choque, el colectivo quedó en el medio de la calle.

Esta mañana ocurrió un accidente de tránsito entre un colectivo al querer sobrepasar a un auto en la intersección de Avenida del Trabajador y Catriel. El Ethios blanco sufrió daños materiales y se generó un momento de congestión en el tráfico vehicular.

De acuerdo a lo informado por el móvil de LU5 el Ethios ciruclaba por delante del colectivo y al hacer una señal de giro hacia el carril paralelo al Metrobús, el colectivo quiso adelantarse y terminó chocándolo en la parte trasera.

Al momento de la colisión la línea 15 llevaba escasa cantidad de pasajeros y afortundamente no sufrieron lesiones por lo que pudieron descender y tomar otra unidad que arribó por calle Catriel.

Mientras tanto, el chofer de Cole presentaba la documentación correspondiente al trámite por el siniestro, las siguientes unidades y vehículos comenzaron a bordear al protagonista sin mayores dificultades. En el lugar trabajaron al menos dos empleados de tránsito.

Fuerte choque entre un camión y un auto en los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti

Este viernes pasadas las 19 se produjo un fuerte choque entre un camión y un auto por lo que ambos vehículos permanecieron en uno de los carriles y se complicó la fluidez del tránsito en las puertas del fin de semana.

El siniestro protagonizado en la zona de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Se desconoce si se registraron heridos como consecuencia del impacto pero las imágenes resultaron impactantes y demostraron que podría haber resultado en una tragedia.

La dinámica se desencadenó por una inusual maniobra del auto Fiat Palio Weekend que al ingresar al puente desvió su andar hacia el centro y rozó al camión Scania que transitaba sobre el carril derecho. Inmediatamente el auto se cambió de mano producto de ser arrastrado y quedó de frente al transporte hasta que, finalmente, ambos lograron frenar. El rodado menor terminó impactando contra las columnas de hormigón tras girar 180 grados y terminar con la trompa en dirección al oeste.

Tras el accidente de tránsito, el auto quedó con severos daños materiales en su parte posterior y lateral. Mientras que el transporte de carga del Expreso Lancioni no presentaba daños estructurales.

A causa del siniestro, el tránsito sufrió importantes demoras entre la capital neuquina y la vecina ciudad. Durante poco más de media hora, se cortó la circulación para realizar las actuaciones correspondientes en estos casos. Ambos vehículos quedaron sobre una de las manos, lo que permitió reanudar el tráfico y descomprimir la situación.

Otro choque en la capital neuquina

Algunos minutos más tarde, pasadas las 20, se registró otro siniestro vial en Neuquén. Ocurrió en la intersección de Elordi y Cacique Catriel. Una camioneta tipo pick-up Toyota Hilux y un Volkswagen Gol, ambos de color gris, impactaron en la boca calle.

Producto del choque, ambos vehículos detuvieron su andar y el tránsito se vio afectado en un horario de mucho tráfico. Según las imágenes, se puede deducir que la camioneta tenía prioridad en el paso al ir circulando sobre Catriel, calle de doble mano. En aquella esquina, quienes conducen sobre Elordi, deben esperar para cruzar.