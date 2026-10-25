Con armas de fuego y municiones, un adolescente fue interceptado en Centenario

El adolescente se dio a la fuga y arrojó una riñonera mientras escapaba. Su madre se tuvo que presentar para acompañarlo a la Comisaría.

La madre lo acompañó a la Comisaría y fue notificado por tenencia ilegal de armas.

Un patrullaje por la noche del sábado terminó en momentos de tensión y con un adolescente menor de edad demorado en Centenario . Un menor de edad terminó siendo notificado por tenencia ilegal de armas de fuego .

Alrededor de las 222:10 horas, personal policial del Departamento Metropolitana patrullaba por el sector de las calles Avenida Traful y Coihue logró divisar a una persona que circulaba a pie de forma sospechosa.

Cuando se intenta notificarlo se da a la fuga y arroja a un costado una riñoera color negra. Rápidamente se dio seguimiento y, una vez que lograron alcanzarlo, se constató que se trataba de un adolescente de 17 años domiciliado en la Peatonal 1.

En el lugar se convocó a efectivos policiales de la Comisaría n°52, ya que se observaba a simple vista la tenencia de un arma de fuego tipo revólver, dos celulares y cartuchería de escopeta. Tras un rastrillaje lograron hallar una segunda arma tipo pistola.

Sin embargo, durante el palpado de seguridad, los efectivos descubrieron que el adolescente llevaba municiones entre sus prendas. Ante este hallazgo, solicitaron la intervención del personal policial de Criminalística.

La madre del menor se presentó en el lugar y luego lo acompañó en uno de los patrulleros durante el traslado a la comisaría local. Por su parte, la Fiscalía de Delitos Juveniles dispuso el secuestro de las armas y el adolescente fue notificado por el delito de tenencia ilegal de arma.

Dos casos de menores con armas de fuego durante el fin de semana

El fin de semana pasado, la ciudad de Neuquén estuvo marcada por dos secuestros de armas en manos de menores de edad en el marco de patrullajes y controles preventivos.

Los procedimientos, llevados adelante por la Policía de Neuquén, permitieron sacar de circulación tanto una escopeta recortada cargada como una réplica de pistola 9mm utilizada tras una discusión de tránsito.

En diálogo con Radio 7, el comisario inspector Marcos Mazzone precisó los detalles de ambos operativos y analizó la problemática: "Por ahí usan las armas como medio intimidatorio para tener un sesgo de poder ante la otra persona o provocar un temor, pero puede llegar a provocar grandes consecuencias".

El primer hecho ocurrió el sábado por la tarde en inmediaciones de Parque Norte. Según informó el comisario Mazzone, efectivos policiales fueron alertados sobre los ocupantes de una camioneta Jeep que exhibieron un arma de fuego tras registrarse un incidente vial.

Al detectar la presencia de los patrulleros, el vehículo se dio a la fuga en dirección a la Ruta 7 y el Tercer Puente. Con cinco personas a bordo, al volante se encontraba un menor, de 17 años, que no contaba con licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Los peritos constataron que se trataba de una réplica de pistola calibre 9mm, no apta para el disparo pero con capacidad para lanzar balines mediante gas comprimido.

El segundo procedimiento se concretó el domingo pasadas las 20:30 en el barrio Sapere, a la altura de las calles Monseñor D’Andrea y Río Juramento. En ese sector, personal de prevención de la Comisaría Primera identificó a una pareja compuesta por un menor de edad y una mujer mayor.

Durante la intervención, los efectivos notaron que el joven llevaba un bolso de grandes dimensiones, por lo que le solicitaron que lo abriera. Al manipular la mochila, cayó al suelo una escopeta recortada calibre 16 con la numeración parcialmente suprimida y un cartucho alojado en la recámara.