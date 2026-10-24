Abusó de la hija de su pareja y la amenazó para que guardara silencio

Ocurrió en Neuquén. El hombre fue a juicio y lo declararon culpable. La víctima pudo contar los abusos que sufrió 6 años después.

Un tribunal de Neuquén declaró culpable a un hombre por múltiples hechos de abuso sexual en perjuicio de la hija de su expareja, a quien también amenazó para evitar que hablara. El veredicto se conoció el viernes. La víctima, quien tenía entre tres y cuatro años al momento de los ataques , recién pudo contar lo sucedido seis años después.

Los magistrados hallaron al imputado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente , además de un hecho de abuso sexual simple y un segundo abuso gravemente ultrajante , ambos agravados por la guarda y la convivencia con la víctima menor de edad, en concurso con el delito de amenazas coactivas.

Según se acreditó en el juicio, el cual concluyó el viernes 23 de octubre, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y octubre de 2017 en Neuquén en un contexto de violencia familiar.

El amedrentamiento ejercido por el agresor condicionó el silencio de la niña durante mucho tiempo, hasta que logró develar la situación a los 11 años.

Al momento del veredicto, el tribunal fundamentó su decisión en el testimonio de la víctima y el conjunto de las pruebas recabadas por la fiscalía, desestimando los planteos presentados por la defensa. El fallo unánime fue emitido por el tribunal colegiado integrado por los jueces Luis Giorgetti, Marco Lupica Cristo y la jueza Carina Álvarez.

En una próxima audiencia de juicio de cesura se definirá la cantidad de años de prisión que deberá cumplir el condenado.

Se resolvieron dos casos de abuso sexual en un día

El mismo viernes, tras cuatro días de producción de prueba y alegatos de clausura, un jurado popular encontró culpable a un hombre juzgado por haber abusado sexualmente de tres de sus hijos desde que estos tenían aproximadamente cuatro años de edad. Los hechos ocurrieron en diferentes domicilios de la ciudad de Neuquén.

La decisión del jurado se fundamentó en los elementos probatorios presentados durante el juicio, entre los cuales resultaron clave las grabaciones de la Cámara Gesell, testimonios de familiares e informes periciales.

Respecto a la primera víctima, el juzgado lo halló culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, la guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor de edad.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel. Sebastián Fariña Petersen

En relación a la segunda víctima, el veredicto fue por abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante -ambos de carácter continuado y con los mismos agravantes-, además de un hecho de tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

En cuanto a la tercera víctima, se lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El imputado ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una pena de 11 años de prisión, dictada en marzo de este año por un tribunal integrado por los jueces Marco Lupica Cristo, Juan Pablo Encina y la jueza Carina Álvarez. En aquel proceso, el hombre había sido condenado por abusar de otra nena de su círculo familiar desde los 6 hasta los 14 años de edad.

Tras la entrega del veredicto, en las próximas etapas del proceso judicial se fijará la audiencia de cesura de pena, donde se determinarán los años de prisión que se le sumarán a la condena existente. La fiscalía adelantó que pedirá 15 años.