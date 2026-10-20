Abusó sexualmente de sus tres hijos y ahora se enfrenta a un juicio: ya tenía una condena previa

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2023 en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén. Ya tenía una condena previa por abusar de otra nena de su entorno familiar.

El Ministerio Público Fiscal neuquino había requerido para el violador una pena de 15 años de cárcel.

Un hombre se enfrenta ante la Justicia tras ser acusado de cometer abusos sexuales contra sus dos hijos y su hija en la ciudad de Neuquén. El juicio es bajo la modalidad de jurado popular, con un tribunal integrado por 12 personas, y se prevé que se extienda hasta el viernes 23 de octubre.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2023, cuando las víctimas tenían entre 3 y 10 años. Los mismos se dieron a conocer cuando los pequeños se animaron a hablar con su madre, quien realizó la denuncia.

Uno de los hechos sucedió entre 2016 y 2017, cuando el imputado, identificado con las iniciales E.E.C., llamó a su hijo a la habitación de la vivienda familiar y cometió el abuso.

En relación con una de sus hijas, la acusación comprende hechos reiterados entre 2018 y noviembre de 2023. De acuerdo con la investigación, el imputado cometió los abusos cuando estaba a su cuidado, tanto en la vivienda familiar como en otros dos domicilios de familiares en Neuquén capital.

La acusación también incluye un episodio ocurrido entre junio de 2022 y junio de 2023, respecto de otra hija, también menor de edad.

Agustin Martinez

A su vez, se detalló que los hechos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, además de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.

Durante el alegato de apertura del juicio, el fiscal jefe le atribuyó los delitos en calidad de autor y agravados por el vínculo, la guarda y la convivencia. El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid interviene en representación del MPF y el debate es dirigido por el juez de garantías Raúl Aufranc.

La investigación de la fiscalía señala que algunas de las situaciones ocurrieron durante la convivencia familiar y otras después de la separación de su padre y su madre

El caso llegó a juicio por jurados a partir de la pretensión punitiva del Ministro Público Fiscal, que anticipó que solicitará una pena superior a los 15 años de prisión.

El acusado ya se encuentra cumpliendo otra condena

Además del juicio que enfrenta desde este martes, E.E.C. ya se encuentra detenido y tiene una condena anterior de 11 años de prisión efectiva por abusos sexuales contra otra niña de su entorno familiar. La pena fue impuesta en marzo de 2026 y, al momento del control de acusación de esta causa, aún no estaba firme.