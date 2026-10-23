Un colectivo quedó encajado en el barro en Plottier y los vecinos piden rescindir el contrato con la empresa

A las deficiencias en el servicio se sumó las calles intransitables por las lluvias. Los vecinos reclaman mejoras en el transporte público.

Las intensas lluvias que se registraron en la región volvieron a exponer las dificultades que enfrentan los usuarios del transporte público de Plottier. El jueves, cerca de las 22, un colectivo de la empresa Nueva Visión quedó encajado en el barro en una calle de tierra del barrio Alzogaray , donde actualmente funciona la cabecera del servicio. El colectivo tuvo que hacer descender a los pasajeros y, según relataron vecinos, las maniobras para retirarlo se complicaron hasta que finalmente lograron sacarlo.

El episodio reavivó el reclamo de un grupo de vecinos autoconvocados que exige una revisión del contrato con la empresa y sostiene que, ante los reiterados problemas del servicio, el municipio debería avanzar con la rescisión y convocar a una nueva licitación. También piden que la cabecera vuelva a funcionar en Neuquén capital, como ocurría antes del cambio que, según denunciaron, se realizó de un día para otro y sin previo aviso.

Lucía, una de las jóvenes que impulsa el reclamo, tiene 21 años, vive en el barrio 1° de Febrero y estudia Relaciones Públicas en la universidad, en Neuquén, adonde viaja desde hace tres años. Desde su experiencia cotidiana como usuaria, decidió involucrarse en la organización de los reclamos y llevar la situación a los medios de comunicación.

“Yo tomé esta iniciativa porque en mi carrera hay comunicación y voy a tomar el rol de llevar estos reclamos a los medios”, explicó a LM Neuquén. Para ella, el colectivo que quedó atrapado en el barro es una muestra más de un problema que, aseguró, se extiende a distintos aspectos del servicio y afecta a quienes dependen de él para estudiar, trabajar, atender su salud o regresar a sus casas.

Frecuencias irregulares y colectivos con fallas

Los vecinos describen dificultades en las frecuencias y los recorridos de las líneas 50A, 50B, 50R y el Urbano. Entre los problemas que enumeran aparecen colectivos que no llegan, unidades que se rompen durante el trayecto y coches que terminan circulando juntos, lo que provoca largas esperas y complicaciones para organizar los viajes.

También cuestionan el estado de algunas unidades. Según el relevamiento que manejan los autoconvocados, el servicio cuenta con 17 colectivos y dos unidades de reemplazo que, afirman, no están disponibles cuando se necesitan. Entre las fallas que denuncian mencionan falta de calefacción o aire acondicionado, limpiaparabrisas que no funcionan, puertas con desperfectos y timbres rotos. Además, sostienen que hay vehículos que no contarían con la verificación técnica correspondiente, una situación que piden que sea controlada por las autoridades.

“Se nos quedan los colectivos en el medio del camino, hay coches que se llueven y otros que se rompen. El transporte abarca un montón de dificultades”, señaló Lucía.

A esos inconvenientes se suma la falta de información confiable para planificar los viajes. Los usuarios aseguran que, en pleno 2026, todavía dependen de una grilla de horarios en PDF y de grupos de WhatsApp con más de mil integrantes para saber si un colectivo va a pasar. Según plantean, no cuentan con una aplicación que funcione correctamente y permita consultar los recorridos y las frecuencias en tiempo real.

La consecuencia, explican, es que los traslados se vuelven imprevisibles. Aunque Plottier se encuentra a menos de media hora de Neuquén capital en auto, los vecinos sostienen que viajar en colectivo puede demandar una hora y diez minutos o extenderse hasta dos horas, según las esperas, los recorridos y los problemas que aparezcan durante el servicio.

El cambio de cabecera y el reclamo por la seguridad

Otro de los puntos centrales del reclamo es el traslado de la cabecera desde Neuquén capital hasta el barrio Alzogaray, en Plottier. Lucía recordó que la modificación se hizo sin previo aviso y que durante aproximadamente tres días se produjeron cambios de recorridos y de cabecera que generaron confusión entre los pasajeros.

Desde entonces, los vecinos cuestionan que la operación del servicio se concentre en ese sector, donde las calles de tierra se vuelven especialmente difíciles de transitar después de las lluvias. El colectivo que quedó encajado el jueves por la noche volvió a poner el foco sobre las condiciones de acceso y circulación en la zona.

“Exigimos que la cabecera vuelva a Neuquén. Acá no hay seguridad”, afirmó Lucía, quien planteó que el lugar también genera preocupación entre los usuarios que deben esperar o trasladarse en horarios nocturnos.

El grupo sostiene que el cambio no puede analizarse de manera aislada, sino en relación con el funcionamiento general del transporte. Para los autoconvocados, las dificultades con las frecuencias, el estado de las unidades y la falta de información se combinan con un recorrido que consideran problemático y que afecta la vida cotidiana de los pasajeros.

Piden revisar el contrato y convocar a una nueva licitación

Los autoconvocados aseguran que ya llevaron sus planteos a distintas instancias institucionales. Según contó Lucía, mantuvieron una reunión con la intendenta, concurrieron en dos oportunidades al Concejo Deliberante de Plottier para presentar peticiones junto a concejales y también se reunieron con el subsecretario de Transporte. Sin embargo, afirman que hasta el momento no obtuvieron respuestas ni soluciones concretas.

El reclamo ahora apunta a que el municipio revise las condiciones contractuales de Nueva Visión y determine si corresponde avanzar con la caducidad o rescisión del contrato. Lucía explicó que los vecinos no tienen claridad sobre todas las condiciones del acuerdo vigente, pero sostienen que varios compromisos que, según entienden, debía cumplir la empresa no se habrían concretado.

Entre los incumplimientos que denuncian mencionan la incorporación de colectivos nuevos, el funcionamiento de una aplicación para consultar el servicio y la instalación de paradas nocturnas. También piden que se controlen las condiciones de las unidades y se garantice el cumplimiento de las frecuencias y los recorridos.

Según relató la joven, la intendenta les manifestó que el contrato con la empresa se extiende hasta 2029. Frente a esa situación, los usuarios insisten en que se analice el acuerdo y se evalúen alternativas para mejorar el servicio. Lucía aseguró que, de acuerdo con la información que manejan, habría otras dos empresas interesadas en presentarse a una eventual licitación.

De todos modos, el antecedente del último llamado licitatorio es un dato central en la discusión: en aquella oportunidad, Nueva Visión fue la única empresa que se presentó. Por eso, una nueva convocatoria no garantiza por sí sola que haya otros oferentes, aunque los vecinos consideran que debe evaluarse esa posibilidad y revisarse el esquema actual.

Una encuesta para reunir los reclamos de los usuarios

Mientras insisten ante las autoridades, los autoconvocados comenzaron a realizar una encuesta para que los pasajeros puedan compartir sus experiencias y detallar los problemas que enfrentan. La intención es reunir información concreta sobre las frecuencias, los recorridos, las condiciones de las unidades y los tiempos de viaje, para luego presentar los resultados ante el municipio y los organismos responsables del transporte.

El grupo busca que el reclamo no quede reducido a episodios puntuales, como el colectivo que quedó atrapado en el barro, sino que permita mostrar las dificultades que los usuarios dicen experimentar de manera cotidiana.

“Queremos demostrar lo que vivimos todos los días quienes dependemos de este servicio para trabajar, estudiar, ir al médico o volver a nuestras casas”, expresó Lucía.

La joven remarcó que el objetivo no es pedir un servicio extraordinario, sino contar con unidades en condiciones, frecuencias adecuadas, horarios que se cumplan y un sistema de información que permita organizar los viajes. Por ahora, los vecinos mantienen el reclamo de revisión contractual, una eventual nueva licitación y el regreso de la cabecera a Neuquén capital, mientras esperan que las gestiones realizadas se traduzcan en medidas concretas.