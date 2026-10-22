Impresionante choque en la Ruta 7: un camión y dos camionetas terminaron en la banquina

Los vehículos circulaban por la zona de Picada 16, en San Patricio del Chañar. Investigan las causas del choque.

Un impresionante accidente de tránsito se registró este jueves sobre la Ruta Provincial 7 , a la altura de Picada 16, en San Patricio del Chañar. El siniestro involucró a un camión y dos camionetas que terminaron fuera de la calzada, generando preocupación entre los conductores y demoras en la circulación.

El episodio generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, una de las vías de conexión de la región. Según publicó el medio Chañar Digital, los tres vehículos terminaron fuera de la ruta.

El choque provocó demoras en la circulación mientras personal policial trabajaba en el lugar para establecer cómo ocurrió el accidente y realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el siniestro, por lo que se aguardan mayores precisiones sobre la mecánica del hecho.

Chañar Digital

Cómo fue el accidente en San Patricio del Chañar

De acuerdo con la información difundida, el accidente ocurrió en inmediaciones de Picada 16, sobre la Ruta Provincial 7, dentro de la jurisdicción de San Patricio del Chañar.

En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos de distinto porte: un camión y dos camionetas. Por motivos que todavía son materia de investigación, todos terminaron fuera de la calzada.

Las primeras versiones indican que el accidente habría provocado únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Demoras en la Ruta 7 por choque múltiple

Como consecuencia del accidente, se registraron demoras en el tránsito sobre la Ruta 7, a la altura del sector donde quedaron los vehículos involucrados.

Personal policial acudió al lugar para intervenir en el siniestro y avanzar con las tareas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

La presencia de los tres vehículos fuera de la calzada llamó la atención de quienes transitaban por la zona, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

La principal incógnita continúa siendo la mecánica del accidente, ya que todavía no se estableció qué provocó que el camión y las dos camionetas terminaran fuera de la ruta.

Se espera que las actuaciones policiales permitan determinar las circunstancias del choque y establecer si existió algún factor que contribuyera al siniestro.

Ruta 7: tres heridos tras chocar un semáforo y sufrir un vuelco

Tres personas, entre ellas una niña, resultaron heridas tras un vuelco ocurrido en el acceso a la primera rotonda de la Ruta 7, en Centenario. El siniestro derivó en la intervención de personal médico que acudió de inmediato así como personal policial y de bomberos.

El accidente se produjo cerca de la medianoche del miércoles, cuando la familia circuñaba en un Citroën DS4 en dirección Neuquén-Centenario. Según informó Centenario Digital, el auto chocó contra la base de cemento de un semáforo intermitente.

Como consecuencia del impacto, se desprendió la rueda delantera izquierda y el vehículo terminó volcando, tras derrapar varios metros, hasta quedar cerca de la calle Antártida Argentina.

La familia fue hospitalizada

En el rodado viajaban un hombre, una mujer y una niña. Los tres sufrieron golpes y recibieron asistencia del personal del Hospital Natalio Burd, que los trasladó en ambulancia. En principio, las lesiones serían leves, aunque se aguardaba información médica oficial.

Personal de la Comisaría Quinta organizó un desvío del tránsito a la altura del cementerio para permitir el trabajo de los bomberos voluntarios y de los efectivos policiales de Villa Obrera. Con ayuda del malacate del autobomba, los rescatistas lograron poner el vehículo nuevamente sobre sus ruedas.

El Citroën presentaba importantes daños en la parte delantera y en el techo. La circulación se normalizó después de la medianoche, una vez que retiraron el auto hacia la banquina y los bomberos limpiaron la calzada, donde habían quedado vidrios y aceite.