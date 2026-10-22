Violento accidente en Ruta 7: tres heridos tras chocar un semáforo y sufrir un vuelco

El accidente de tránsito ocurrió a la medianoche en dirección Neuquén Centenario. Bomberos y Policía se encargaron de retirar el auto a la banquina.

Tres personas, entre ellas una niña, resultaron heridas tras un vuelco ocurrido en el acceso a la primera rotonda de la Ruta 7 , en Centenario. El siniestro derivó en la intervención de personal médico que acudió de inmediato así como personal policial y de bomberos.

El accidente se produjo cerca de la medianoche del miércoles, cuando la familia circuñaba en un Citroën DS4 en dirección Neuquén-Centenario. Según informó Centenario Digital, el auto chocó contra la base de cemento de un semáforo intermitente.

Como consecuencia del impacto, se desprendió la rueda delantera izquierda y el vehículo terminó volcando, tras derrapar varios metros, hasta quedar cerca de la calle Antártida Argentina.

La familia fue hospitalizada

En el rodado viajaban un hombre, una mujer y una niña. Los tres sufrieron golpes y recibieron asistencia del personal del Hospital Natalio Burd, que los trasladó en ambulancia. En principio, las lesiones serían leves, aunque se aguardaba información médica oficial.

Personal de la Comisaría Quinta organizó un desvío del tránsito a la altura del cementerio para permitir el trabajo de los bomberos voluntarios y de los efectivos policiales de Villa Obrera. Con ayuda del malacate del autobomba, los rescatistas lograron poner el vehículo nuevamente sobre sus ruedas.

El Citroën presentaba importantes daños en la parte delantera y en el techo. La circulación se normalizó después de la medianoche, una vez que retiraron el auto hacia la banquina y los bomberos limpiaron la calzada, donde habían quedado vidrios y aceite.

Fuerte accidente de tránsito en Ruta 22

Un hombre mayor de edad fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa tras sufrir un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 22. En el lugar trabajó personal sanitario, además de Bomberos y Policía.

En diálogo con LM Neuquén, el Comandante José Acuña, a cargo de la central de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, comentó que el hecho ocurrió el lunes 19 de octubre a las 10.45, horario en el que recibieron la primera alerta.

La dotación se trasladó de inmediato por la Ruta Nacional 22 sin tener en claro aún a qué altura se había producido el accidente de tránsito, hasta que -finalmente- lograron divisar el vehículo en cuestión en el kilómetro 1290.

En el lugar se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 de costado a la vera de la calzada. El conductor, en tanto, se encontraba consciente al momento de ser asistido y luego fue trasladado de urgencia al Hospital de Senillosa para determinar la gravedad de sus heridas.

Por su parte, al ser consultado sobre la mecánica del siniestro, Acuña indicó que el hombre perdió el control de su vehículo, despistó y terminó volcando sobre la banquina, hasta terminar en un área descampada.

“Al momento de arribar, el personal dio aviso a las autoridades de Senillosa, ya que en ese punto ya se encontraban en la jurisdicción de Senillosa. Se trabajó de manera conjunta”, agregó el Comandante. Y señaló que la dotación regresó a la base cerca del mediodía.

Por su parte, y según detalló el medio Cutral Co Al Instante, el conductor se encontraba acompañado de una mujer, quien también fue trasladada al centro de salud neuquino por los golpes recibidos.

En el lugar, además, hubo testigos que aportaron información a las autoridades sobre lo ocurrido dado que está siendo investigadas por personal policial.