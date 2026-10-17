Manejaba borracho en Ruta 7 y protagonizó un espectacular vuelco: fue trasladado al hospital

El insólito accidente de tránsito ocurrió este sábado por la madrugada. Un joven de 26 años resultó herido.

Un espectacular siniestro vial ocurrió este sábado por la madrugada en la localidad de Centenario sobre la Ruta 7 , cuando un joven conductor protagonizó un vuelco. Como consecuencia, debió ser trasladado al hospital local.

De acuerdo a la información publicada por Centenario Digital, el siniestro fue protagonizado por un hombre de 26 años , con domicilio en Vista Alegre, a bordo de un Volkswagen Vento GLI.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 , sobre la ruta en dirección desde Centenario hacia Vista Alegre. El vuelco se produjo en el tramo comprendido entre la primera y la segunda rotonda, en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario.

Tras el siniestro, efectivos policiales le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Test positivo, multa y traslado

Los efectivos de Tránsito Villa Obrera que intervinieron en el lugar le practicaron el control de alcoholemia al automovilista antes de que fuera llevado al centro de salud. El resultado confirmó la elevada presencia de alcohol en su organismo.

A partir de ese registro, las autoridades policiales labraron una multa y le retuvieron la licencia de conducir, según consignó el medio local.

Además, en el interior del Volkswagen Vento había bebidas alcohólicas, entre ellas fernet.

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Bomberos intervinieron para dar vuelta el Volkswagen Vento

El operativo también requirió la presencia de los Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes trabajaron para volver a colocar el automóvil sobre sus ruedas.

De acuerdo con lo publicado por Centenario Digital, el traslado del joven al hospital fue dispuesto por prevención, debido a los golpes que presentaba después del vuelco.

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Insólito: tres autos protagonizaron un choque y en paralelo un Cole rozó una camioneta de emergencias

Un insólito accidente de tránsito en Neuquén movilizó a personal policial y de emergencias este viernes, alrededor de las 13, en la intersección de las calles Illia y Basavilbaso. El choque involucró a tres vehículos.

Mientras se desarrollaba el operativo de asistencia, un colectivo de la empresa Cole rozó una camioneta de emergencias que se encontraba en el lugar.

El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia de la Policía del Neuquén, explicó que los efectivos fueron convocados tras recibir un aviso sobre una colisión entre dos automóviles.

Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, al llegar constataron que un tercer vehículo estacionado también había resultado afectado.

El jefe policial explicó a este medio que el siniestro vial involucró a un Volkswagen Gol blanco que circulaba por calle Illia, mientras que un Renault Sandero gris transitaba por Basavilbaso. Al llegar a la intersección, ambos protagonizaron el choque que provocó su desplazamiento y terminó afectando a otro Sandero que se encontraba estacionado.

Mientras los efectivos trabajaban en el sector, se produjo otro incidente que involucró a una camioneta de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y un colectivo de la empresa El Cole.

Según relató Catalán, la camioneta se había detenido en las inmediaciones y, cuando una persona descendía, el transporte público pasó por el lugar y rozó una de sus puertas.