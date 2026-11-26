Se prevé iniciar en enero con otros 35 kilómetros de la obra, que reducirá en alrededor de 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre la Confluencia y el Alto Neuquén.

Un paso clave para la Ruta 7: adjudicaron otro tramo que cambiará la conexión con el norte neuquino.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el acto de firma de la adjudicación de la obra de pavimentación del tercer tramo de la Ruta Provincial 7 , en el sector Cortaderas. El proyecto forma parte de un acuerdo estratégico entre Provincia e YPF y permitirá reducir en alrededor de 100 kilómetros el recorrido por asfalto entre las regiones Confluencia y Alto Neuquén.

“Estamos terminando con una injusticia histórica y llevando conectividad donde durante más de 100 años hubo postergación”, destacó el gobernador tras el acto, en el que YPF adjudicó la obra a la unión transitoria de empresas conformada por Norvial Arg SA y Cartellone Oil & Gas SAU.

“Vamos a acortar más de 100 kilómetros el recorrido pavimentado hacia el Alto Neuquén”, explicó Figueroa y manifestó: “Tenemos más de 1.000 kilómetros de nuevas rutas finalizadas, en ejecución o próximas a licitar. Estamos cambiando la historia vial de Neuquén e integrando a toda la provincia”.

En el sector de la ruta conocido como Cortaderas, los primeros 20 kilómetros de pavimento están por inaugurarse y se está ejecutando otro tramo de 35 kilómetros. Con esta nueva adjudicación, se completarían 90 kilómetros del proyecto total, lo que representa casi un 80%.

La fecha estimada de inicio de los trabajos en el tercer tramo es enero de 2027 y demandarán unos 24 meses. La obra es la pavimentación de la ruta provincial N° 7, desde el empalme de la ruta provincial N° 5 hasta el empalme con la ruta nacional N° 40, en la sección desde la progresiva 55+000.00 hasta la progresiva 90+000.00.

Del acto de firma participaron también el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis; el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch y representantes de la firma adjudicataria.

La traza proyectada total alcanza los 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40 en el paraje Auquinco. Cuando esté finalizada, dará una respuesta histórica a la conectividad vial de la provincia.

La intervención forma parte del plan de infraestructura vial más importante en la historia de Neuquén, impulsado por el Gobierno provincial para fortalecer la conectividad, acompañar el desarrollo productivo y mejorar la integración territorial de las distintas regiones.

Tras el acto, el presidente de Vialidad destacó que “hoy es un día muy importante para nosotros, para la provincia del Neuquén, para la gente del norte neuquino, del Alto Neuquén” y aseguró que se trata de “una ruta muy anhelada por la gente de la zona Norte”.

Indicó que las firmas adjudicatarias “seguramente en los primeros días de enero ya estarán trabajando” en este tercer tramo y aseguró que “tiene un plazo de ejecución de 24 meses, pero las empresas lógicamente si pueden adelantar ese plazo lo van a hacer”. “No tienen veda climática prácticamente, porque es la zona de Cortaderas. Por lo tanto, creemos que pueden adelantar ese plazo”, concluyó.