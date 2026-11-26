Bomberos de Neuquén, Plottier y Centenario trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran otros galpones cercanos.

Un importante incendio provocó graves daños en un galpón de una empresa dedicada al rubro de la construcción en el barrio Valentina Sur de Neuquén . El fuego avanzó rápidamente sobre la estructura y alcanzó vehículos, herramientas y materiales que estaban guardados en el interior. El siniestro demandó un amplio operativo de bomberos de distintas localidades y afectó cerca del 80% del edificio.

El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 20:20, cuando el personal de la División Bomberos del Cuartel Central de la Policía recibió un aviso sobre un incendio en un galpón de grandes dimensiones. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron que las llamas estaban prácticamente generalizadas en la parte posterior de la construcción.

El comisario Juan Molina, jefe de la División Bomberos, explicó en LU5 que el inmueble estaba construido íntegramente con chapas de zinc, tanto en sus paredes como en el techo. Ante la magnitud del fuego, se desplegaron dos dotaciones para comenzar las tareas de extinción y rápidamente se solicitó apoyo a otros cuarteles.

Del operativo participaron bomberos de distintos sectores de Neuquén capital, además de efectivos de Bomberos Voluntarios de Plottier y Centenario. También colaboraron Defensa Civil Municipal, que aportó recursos hídricos, y Defensa Civil Provincial, que se puso a disposición para asistir durante la emergencia.

Uno de los principales problemas fue la cantidad de materiales inflamables almacenados dentro del galpón. Según detalló Molina, en el establecimiento había herramientas de trabajo, repuestos, una importante cantidad de cubiertas para camiones y tachos de pintura, elementos que favorecieron el rápido avance de las llamas y generaron una densa columna de humo que pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad.

Tres camiones afectados por el incendio

El fuego provocó importantes pérdidas materiales en los vehículos que estaban guardados dentro del establecimiento. De acuerdo con el informe brindado por el jefe de Bomberos, uno de los camiones sufrió daños totales y quedó prácticamente destruido por las llamas.

Un segundo camión tuvo daños parciales, principalmente en la cabina, mientras que un tercer vehículo también resultó afectado, aunque en menor medida, por la radiación calórica que se desprendió durante el incendio.

Además, había un automóvil de menor tamaño estacionado en el interior del galpón, que también quedó alcanzado por el siniestro.

La estructura edilicia sufrió daños de consideración. Molina estimó que aproximadamente el 80% del galpón resultó afectado, con consecuencias especialmente graves en la parte posterior, donde se concentró el fuego al momento de la llegada de los primeros efectivos.

Evitaron que el fuego alcanzara otros galpones

Otro de los desafíos para los bomberos fue impedir que las llamas se extendieran hacia las construcciones cercanas. En las inmediaciones había otros galpones ubicados a poca distancia y una importante acumulación de pallets de madera junto al edificio incendiado.

El personal trabajó para controlar esos sectores y evitar que el fuego se propagara. Finalmente, las llamas quedaron circunscriptas al interior del galpón afectado y no alcanzaron las instalaciones lindantes.

En cuanto a las personas que se encontraban en el lugar, el comisario confirmó que no hubo heridos ni víctimas. Cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, el establecimiento estaba cerrado y no había trabajadores en su interior, aunque durante la tarde habían desarrollado tareas obreros de la empresa.

Investigan cómo comenzó el fuego

Por el momento, no hay una hipótesis confirmada sobre el origen del incendio. El jefe de Bomberos indicó que no se descarta ninguna posibilidad y que será necesario esperar los resultados de los peritajes para establecer qué provocó el siniestro.

Durante la noche, el lugar permaneció bajo consigna policial para preservar la escena. Además, se convocó al personal especializado en siniestros, que debía iniciar durante la mañana de este jueves las pericias correspondientes.

Si bien al momento del arribo de los bomberos el fuego estaba concentrado en la parte posterior del galpón, todavía no se determinó si allí se inició el incendio ni cuáles fueron las circunstancias que lo desencadenaron.

Una seguidilla de incendios de grandes dimensiones

Molina también se refirió a la sucesión de incendios de importantes dimensiones que se registraron en Neuquén durante los últimos meses. El comisario reconoció que fue un año atípico por la cantidad de intervenciones que demandaron operativos de gran magnitud.

Como antecedente reciente, mencionó el incendio ocurrido en una colchonería durante el fin de semana anterior. A ese episodio se sumó ahora el siniestro en Valentina Sur, con apenas poco más de una semana de diferencia. El jefe de Bomberos señaló que fueron hechos que se produjeron en un período muy corto y que exigieron un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

Por último, destacó el acompañamiento permanente de los cuarteles de Plottier y Centenario, además de los organismos municipales y provinciales que colaboraron durante la emergencia. También agradeció la intervención del personal del SIEN y de todos los equipos que se sumaron al operativo.

Aunque las pérdidas materiales fueron importantes y gran parte del galpón quedó seriamente dañado, el resultado más importante fue que el incendio pudo ser controlado sin que se propagara a otras construcciones y sin que se registraran personas lesionadas.