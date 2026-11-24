El vehículo apareció incendiado en zona rural y las primeras pericias apuntan a una posible ejecución. Las víctimas estaban vinculados a la venta de drogas.

El auto fue encontrado incendiado en un camino rural de Zárate, con dos hombres calcinados en su interior.

Un macabro hallazgo conmocionó al partido bonaerense de Zárate , donde encontraron a dos hombres calcinados dentro de un auto abandonado en una zona rural. El caso abrió una investigación por un posible doble crimen con vínculos con el narcotráfico .

Las circunstancias del hecho despertaron sospechas entre los investigadores, que buscan determinar si las víctimas fueron ejecutadas antes de que incendiaran el vehículo Ford Focus y si el ataque respondió a un ajuste de cuentas.

El episodio ocurrió en el paraje El Tatú , sobre la Ruta Provincial 31, cerca de la Ruta 9. Los dos hombres tenían antecedentes por venta de drogas y ya habían sido investigados por esa actividad.

Así descubrieron a los cuerpos calcinados

El descubrimiento se produjo cerca de las 23. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el auto con un foco de incendio que ya había sido extinguido. En la parte trasera estaban los cuerpos de las dos víctimas, completamente calcinados.

De acuerdo con los primeros indicios, los hombres habrían sido ejecutados antes de que prendieran fuego el auto. Durante los peritajes, los investigadores encontraron tres vainas servidas fuera del Focus: dos calibre 11.25 y una calibre .38.

Las víctimas del crimen narco

En cuanto a las posibles identidades, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trataría de Nicolás Oscar Amondaray, de 29 años, y Alex Jesús Verón, de 24. Sin embargo, todavía no fueron identificados oficialmente y la confirmación dependerá de los resultados de las pericias de ADN o de las huellas dactilares. Los familiares ya están trabajando con las autoridades para avanzar con el reconocimiento.

El Focus en el que encontraron los cuerpos pertenece a Amondaray, según los primeros datos de la investigación. El hombre tenía una causa por comercialización de estupefacientes, iniciada en mayo de 2024 y tramitada ante la fiscalía especializada en drogas de Zárate.

Por su parte, Verón tenía antecedentes por un hecho ilícito y por robo automotor agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, según los registros policiales.

Por el perfil de los posibles involucrados y la modalidad del ataque, una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, los investigadores todavía buscan establecer qué ocurrió y cuál fue el móvil del doble crimen.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo policial en el lugar con la participación de efectivos del Comando de Patrulla, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y especialistas de la Policía Científica. Los peritos realizaron las tareas correspondientes sobre el vehículo y sus alrededores, recolectaron elementos de interés para la causa y trabajaron en el relevamiento de posibles rastros que permitan reconstruir la secuencia del hecho y aportar pistas sobre los responsables.

Las autopsias fueron programadas para este martes a las 14 y serán clave para avanzar en el esclarecimiento del caso. Los estudios forenses permitirán determinar las causas y la data de muerte, así como establecer si las víctimas fueron asesinadas antes de que el vehículo fuera incendiado.

La investigación quedó caratulada como “incendio - averiguación causal de muerte” y busca reconstruir las circunstancias del episodio, confirmar la identidad de los dos hombres y reunir pruebas que permitan determinar cómo se produjo el ataque.