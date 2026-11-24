Una abogada asumió al frente de la obra social. En la región, los prestadores habían suspendido turnos durante 48 horas por deudas y aranceles.

La abogada Verónica Gabriela Pérez , que en septiembre había asumido la coordinación ejecutiva del PAMI , pasó a dirigir la obra social de los jubilados . El Gobierno también renovó la subdirección y eligió para el cargo a la médica Elizabeth Ana Osterberg , que trabaja en el organismo desde 2012.

El presidente Javier Milei y el ministro de Salud , Mario Lugones , firmaron el decreto 1412/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma aceptó las renuncias de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo y fijó el lunes 23 de noviembre como fecha de inicio para las nuevas autoridades. Antes de asumir en diciembre de 2023, Leguízamo había dirigido una delegación porteña del PAMI y Zamparolo había presidido el consejo de administración de la obra social de la Universidad de Buenos Aires.

Al anunciar los cambios, el Ministerio de Salud les encomendó a las dos funcionarias simplificar los trámites y reforzar los controles sobre el uso de los recursos. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados atiende a más de cinco millones de personas. Durante el año, los atrasos en los pagos y las diferencias por los aranceles llevaron a prestadores de varias provincias a suspender consultas y cirugías programadas.

Cómo llegaron Verónica Pérez y Elizabeth Osterberg a la conducción del PAMI

Antes de ingresar al PAMI, Pérez, abogada y escribana de 53 años, trabajó para dos intendentes del conurbano bonaerense. Fue secretaria privada del peronista Luis Acuña en Hurlingham y dirigió la Unidad Intendente en Morón durante la gestión de Ramiro Tagliaferro, del PRO. En 2025 asumió al frente de la delegación del PAMI en San Martín.

Esteban Leguízamo dejó la dirección del PAMI después de casi tres años en el cargo. (Foto: Presidencia de la Nación).

En septiembre de este año reemplazó a Juan Cruz Montero en la coordinación ejecutiva. El asesor presidencial Santiago Caputo la presentó ante el personal. Ese mismo mes, Leguízamo y Zamparolo le plantearon a Lugones su malestar por la influencia que, a su entender, tenían colaboradores de Caputo en las decisiones de la obra social.

Osterberg trabajó como médica en el hospital Zenón Videla Dorna, de San Miguel del Monte, antes de ingresar al PAMI como jefa de división. Entre 2016 y 2024 dirigió la subgerencia que administraba las prestaciones médicas. En agosto de este año asumió al frente de la Unidad Técnico Médica y en septiembre se sumó a la comisión que supervisa los convenios con farmacias y laboratorios.