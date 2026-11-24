Tras el finde largo, el viento todavía se hace sentir en el comienzo de la semana. Los próximos días podrían volver las tormentas.

El viento inició con fuerza el lunes y todavía se hace sentir en el comienzo de la semana en Neuquén, tras el fin de semana largo. Durante la semana continuarán las ráfagas leves y podrían volver las tormentas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una semana atravesada por nubosidad variable, vientos del sudoeste y un sostenido ascenso de las temperaturas en el Alto Valle que alcanzará marcas veraniegas de hasta 34°C, panorama que hacia el jueves y el sábado estará acompañado por condiciones de inestabilidad y probabilidad de tormentas.

Según el pronóstico del tiempo, para este martes 24 de noviembre se espera durante el día un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 24°C, acompañada por vientos del sudoeste a 37 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Hacia la noche, el cielo se despejará por completo, fijando una mínima de 7°C y vientos del sudoeste que amainarán a 21 km/h con ráfagas que llegarán a los 37 km/h.

El miércoles 25 de noviembre consolidará el buen tiempo y marcará el inicio de la recuperación térmica en toda la capital provincial. La jornada transcurrirá con cielo completamente despejado tanto de día como de noche. Durante el día la temperatura máxima ascenderá hasta los 26°C con vientos del sudeste a 18 km/h y ráfagas de 21 km/h, cerrando con una noche despejada, una mínima de 8°C y vientos leves rotando al noreste a 13 km/h con ráfagas de 20 km/h.

A partir del jueves 26 el calor se hará sentir con fuerza pero sumará el regreso de la inestabilidad en la región. Durante el día se anunció probabilidad de posibles tormentas con una temperatura máxima que trepará hasta los 32°C, bajo vientos del norte a 24 km/h con ráfagas de 28 km/h. Por la noche, persistirá la amenaza de posibles tormentas, marcando una mínima templada de 15°C con vientos rotando al sudeste a 14 km/h y ráfagas de 19 km/h.

Tormentas en Neuquén.

El viernes 27 de noviembre ofrecerá una jornada con temperaturas primaverales, con una máxima que tocará los 34°C bajo un cielo con sol radiante durante el día, acompañada por vientos del sudeste a 40 km/h y ráfagas de la misma intensidad. Por la noche, el cielo volverá a estar despejado, registrándose una mínima de 13°C con vientos rotando al este a 23 km/h y ráfagas que alcanzarán los 44 km/h.

Finalmente, el sábado 28 de noviembre iniciará el fin de semana manteniendo las temperaturas elevadas pero con un marcado deterioro en las condiciones meteorológicas. Durante el día se prevén tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones con una máxima de 34°C, vientos del sudoeste a 17 km/h y ráfagas de la misma intensidad.

El cierre del sábado, por la noche, continuará bajo un escenario inestable, fijando una mínima de 16°C y vientos rotando al noroeste a 20 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h.