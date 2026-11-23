El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de nivel amarillo por tormentas fuertes en el país y ráfagas intensas.

El comienzo de la semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para este lunes, con fenómenos que podrían provocar complicaciones y requieren tomar algunas precauciones.

Los avisos alcanzan a sectores del centro del país por tormentas, mientras que en el sur se esperan fuertes ráfagas de viento. Las condiciones previstas incluyen lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y períodos con vientos de considerable intensidad.

El SMN informó que las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza tendrán sectores bajo alerta amarilla por tormentas. De acuerdo con el organismo, se prevé el desarrollo de fenómenos aislados, algunos de ellos fuertes o localmente severos. Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas intensas.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados que pueden ubicarse entre los 20 y los 70 milímetros, aunque los valores podrían variar según la localidad y la evolución de los fenómenos.

La advertencia implica que las condiciones pueden representar inconvenientes para las actividades cotidianas, especialmente en sectores donde las lluvias se concentren en poco tiempo. También se recomienda prestar atención a posibles anegamientos, complicaciones en calles y rutas y reducción de la visibilidad durante las precipitaciones.

Fuertes vientos en la Patagonia: ráfagas superiores a 90 km/h

El otro fenómeno que motivó la emisión de advertencias es el viento. El alerta amarilla alcanza al sur de Chubut y a la provincia de Santa Cruz, donde se esperan condiciones ventosas durante la jornada.

Según el SMN, se prevén vientos del oeste y sudoeste con velocidades de entre 40 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar los cuidados, especialmente en rutas y sectores expuestos.

Este tipo de condiciones puede provocar dificultades para circular, caída de ramas, desplazamiento de objetos y complicaciones en actividades al aire libre.

Qué recomienda el SMN ante las alertas

Frente a las tormentas fuertes, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar salir de casa si no es necesario.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Alejarse de puertas y ventanas durante las tormentas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Si una tormenta sorprende a una persona en la calle, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Evitar circular por calles inundadas y no intentar atravesar sectores anegados.

Para las zonas bajo alerta por viento, también se aconseja mantenerse alejado de árboles, postes, carteles publicitarios y estructuras que puedan desprenderse o caer.

El SMN recomienda consultar las actualizaciones de su sistema de alertas durante el día, ya que las áreas alcanzadas y los niveles de advertencia pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.