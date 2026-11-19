El SMN advirtió sobre abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. A qué zonas afectará.

Hay alertas de nivel amarillo para distintas partes del país.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante a poco más de un mes del inicio del verano. Los efectos del fenómeno de "El Niño" siguen generando inconvenientes en varias zonas, y se advirtió sobre la presencia de lluvias torrenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles condiciones adversas en distintas regiones del país, y emitió para este jueves 19 de noviembre alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda en 15 provincias.

Según el último partes se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Se pronostican tormentas fuertes, algunas severas, que pueden estar acompañadas de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica.

Y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros.

Las zonas más afectadas por tormentas —con un aviso amarillo—son Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Santa Fe.

El SMN emitió alertas por tormentas, nieve, fuertes vientos y Zonda en varias provincias del país.

Lluvias fuertes: a qué zonas afectará la alerta

Además rige otra alerta amarilla por lluvia en la provincia de Santa Cruz, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. No se descartan algunas tormentas de forma aislada.

A partir de estas previsiones, el ente meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Vientos que podrían superar los 70 km/h

Finalmente, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Mendoza y San Juan. El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por esta situación meteorológica, el organismo solicitó evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.