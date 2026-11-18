Resultados de las quinielas de hoy 18 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 18 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7386
1° 7386, 2° 4877, 3° 3892, 4° 3425, 5° 7394, 6° 1225, 7° 4921, 8° 8002, 9° 9717, 10° 6677, 11° 9823, 12° 8803, 13° 8481, 14° 6175, 15° 3065, 16° 7224, 17° 1164, 18° 4638, 19° 1856, 20° 0511
El Primero
Cabeza: 3953
1° 3953, 2° 5952, 3° 1993, 4° 6103, 5° 9280, 6° 2717, 7° 9671, 8° 5344, 9° 7096, 10° 6235, 11° 2766, 12° 4718, 13° 1566, 14° 2966, 15° 6188, 16° 8004, 17° 6828, 18° 6703, 19° 7293, 20° 1637
La Matutina
Cabeza: 7285
1° 7285, 2° 8778, 3° 6066, 4° 2802, 5° 6030, 6° 2087, 7° 2059, 8° 7644, 9° 4206, 10° 6872, 11° 8660, 12° 0659, 13° 2070, 14° 8302, 15° 0923, 16° 0780, 17° 8760, 18° 5829, 19° 7724, 20° 7747
La Vespertina
Cabeza: 2673
1° 2673, 2° 5112, 3° 4102, 4° 5893, 5° 2964, 6° 3930, 7° 7516, 8° 9091, 9° 0817, 10° 8284, 11° 2456, 12° 8462, 13° 1959, 14° 1021, 15° 2958, 16° 0913, 17° 5258, 18° 2563, 19° 2758, 20° 3980
La Nocturna
Cabeza: 4574
1° 4574, 2° 9844, 3° 0026, 4° 3340, 5° 8420, 6° 9343, 7° 0920, 8° 5760, 9° 7922, 10° 2046, 11° 0481, 12° 4684, 13° 6227, 14° 4509, 15° 6386, 16° 7068, 17° 0918, 18° 3705, 19° 0859, 20° 6501
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 0806
1° 0806, 2° 9611, 3° 8703, 4° 4391, 5° 2897, 6° 3502, 7° 2721, 8° 8681, 9° 6631, 10° 5539, 11° 5484, 12° 5619, 13° 3189, 14° 0913, 15° 0500, 16° 0831, 17° 9767, 18° 5125, 19° 7091, 20° 9256
El Primero
Cabeza: 8356
1° 8356, 2° 4677, 3° 8093, 4° 9596, 5° 7042, 6° 3854, 7° 6814, 8° 2243, 9° 9551, 10° 4291, 11° 9177, 12° 1887, 13° 8994, 14° 8614, 15° 3443, 16° 0997, 17° 8499, 18° 9542, 19° 1488, 20° 1517
La Matutina
Cabeza: 3830
1° 3830, 2° 1454, 3° 1189, 4° 0848, 5° 0152, 6° 2519, 7° 8803, 8° 1342, 9° 2413, 10° 4636, 11° 6656, 12° 9153, 13° 2640, 14° 2819, 15° 6499, 16° 7199, 17° 1347, 18° 7342, 19° 6764, 20° 6143
La Vespertina
Cabeza: 1615
1° 1615, 2° 9368, 3° 2133, 4° 6635, 5° 5051, 6° 5296, 7° 6159, 8° 1719, 9° 8746, 10° 3547, 11° 8928, 12° 2122, 13° 7549, 14° 7758, 15° 3347, 16° 4248, 17° 6103, 18° 9900, 19° 2806, 20° 6228
La Nocturna
Cabeza: 9901
1° 9901, 2° 7336, 3° 2741, 4° 3150, 5° 9114, 6° 5478, 7° 8346, 8° 1610, 9° 2505, 10° 1673, 11° 9380, 12° 3000, 13° 6912, 14° 0585, 15° 0935, 16° 0427, 17° 6934, 18° 4605, 19° 2350, 20° 7781
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6375
1° 6375, 2° 7661, 3° 6976, 4° 6345, 5° 6359, 6° 7946, 7° 7108, 8° 8663, 9° 4271, 10° 7235, 11° 3710, 12° 8842, 13° 3185, 14° 8087, 15° 4067, 16° 4639, 17° 7197, 18° 7168, 19° 8654, 20° 3960
El Primero
Cabeza: 0016
1° 0016, 2° 3731, 3° 2751, 4° 2362, 5° 3694, 6° 4346, 7° 2244, 8° 7145, 9° 8243, 10° 3497, 11° 4791, 12° 8456, 13° 4733, 14° 1706, 15° 8187, 16° 8554, 17° 1665, 18° 7411, 19° 7533, 20° 8839
La Matutina
Cabeza: 6711
1° 6711, 2° 4382, 3° 0935, 4° 9160, 5° 9779, 6° 2620, 7° 9852, 8° 2991, 9° 4553, 10° 5947, 11° 4185, 12° 3277, 13° 1485, 14° 0862, 15° 5338, 16° 9932, 17° 7014, 18° 1564, 19° 3866, 20° 4195
La Vespertina
Cabeza: 2433
1° 2433, 2° 3360, 3° 1332, 4° 0469, 5° 3486, 6° 6181, 7° 7885, 8° 5106, 9° 1418, 10° 5525, 11° 8984, 12° 7232, 13° 0742, 14° 6264, 15° 3408, 16° 3422, 17° 3757, 18° 8794, 19° 7711, 20° 8662
La Nocturna
Cabeza: 2578
1° 2578, 2° 9711, 3° 1791, 4° 0851, 5° 2530, 6° 2859, 7° 8028, 8° 4151, 9° 1774, 10° 6847, 11° 4237, 12° 2795, 13° 5236, 14° 9922, 15° 5282, 16° 2297, 17° 1711, 18° 5717, 19° 5846, 20° 8968
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9189
1° 9189, 2° 9296, 3° 3233, 4° 8456, 5° 9418, 6° 1177, 7° 2421, 8° 3266, 9° 3486, 10° 1596, 11° 0425, 12° 4620, 13° 5544, 14° 9294, 15° 0721, 16° 3036, 17° 1966, 18° 4689, 19° 9314, 20° 5921
El Primero
Cabeza: 7958
1° 7958, 2° 3182, 3° 1072, 4° 4721, 5° 3190, 6° 9588, 7° 8149, 8° 3710, 9° 7749, 10° 8852, 11° 4851, 12° 4681, 13° 8486, 14° 1657, 15° 7315, 16° 8419, 17° 6583, 18° 7026, 19° 2180, 20° 1629
La Matutina
Cabeza: 4966
1° 4966, 2° 2765, 3° 9785, 4° 2991, 5° 1349, 6° 7149, 7° 9482, 8° 9345, 9° 4952, 10° 2925, 11° 7039, 12° 2219, 13° 1360, 14° 7187, 15° 8226, 16° 8944, 17° 6910, 18° 4454, 19° 0695, 20° 2987
La Vespertina
Cabeza: 0042
1° 0042, 2° 4842, 3° 8015, 4° 8460, 5° 1517, 6° 9407, 7° 2184, 8° 3166, 9° 5334, 10° 4841, 11° 6347, 12° 8615, 13° 5329, 14° 4556, 15° 2999, 16° 6750, 17° 8777, 18° 1915, 19° 0155, 20° 2304
La Nocturna
Cabeza: 3558
1° 3558, 2° 3981, 3° 9738, 4° 1377, 5° 0734, 6° 9723, 7° 3529, 8° 0290, 9° 4732, 10° 7613, 11° 7195, 12° 3644, 13° 8929, 14° 4626, 15° 4656, 16° 3100, 17° 9499, 18° 4308, 19° 4342, 20° 5657
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 4592
1° 4592, 2° 6233, 3° 8293, 4° 9535, 5° 0869, 6° 0327, 7° 1768, 8° 6689, 9° 2734, 10° 3409, 11° 2065, 12° 3416, 13° 7200, 14° 8586, 15° 2801, 16° 7222, 17° 3052, 18° 3807, 19° 5328, 20° 8045
El Primero
No se registraron resultados para este sorteo.
La Matutina
Cabeza: 1146
1° 1146, 2° 7526, 3° 7190, 4° 8057, 5° 9077, 6° 9289, 7° 2243, 8° 3430, 9° 2950, 10° 5267, 11° 8274, 12° 9112, 13° 0935, 14° 7879, 15° 9578, 16° 6057, 17° 3810, 18° 1130, 19° 5695, 20° 2483
La Vespertina
Cabeza: 2039
1° 2039, 2° 5032, 3° 8398, 4° 7154, 5° 5073, 6° 1643, 7° 3622, 8° 2089, 9° 1161, 10° 1132, 11° 6160, 12° 3278, 13° 6343, 14° 6262, 15° 6130, 16° 8608, 17° 0540, 18° 0899, 19° 3989, 20° 6291
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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