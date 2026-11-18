Al exgobernador de Tucumán le redujeron la prisión por abusos contra su sobrina.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó este miércoles la condena del exgobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich , por los abusos sexuales contra su sobrina, aunque redujo los años de prisión.

El fallo fue tomado por mayoría por la Sala 2, admitió de forma parcial el planteo de la defensa dado que no modificó la declaración de culpabilidad, pero sí redujo el tiempo que Alperovich deberá cumplir condena.

El juez Juan María Ramos Padilla , había condenado a Alperovich a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual , de los cuales seis fueron con acceso carnal.

Los magistrados Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse redujeron la pena a 14 años de cárcel por considerar que en la primera sentencia no se había tenido en cuenta como corresponde los atenuantes de la edad avanzada del exgobernador y su estado de salud.

La Justicia le otorgó prisión domiciliaria al ex gobernador.

Inhabilitación a ejercer cargos públicos

“Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas”, señaló el fallo.

Según informó NA, los jueces efectuaron una reducción de la pena de dos años y mantuvieron el reproche penal por la gravedad de los abusos acreditados al confirmar su responsabilidad en los nueve hechos.

El tecer magistrado Daniel Morin votó en disidencia y propuso hacer lugar de una forma más amplia al recurso de casación, declarar nula la sentencia y llevar a cabo un nuevo juicio oral con otro tribunal.

El fallo, además, conservó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los sectores municipal, provincial y nacional y confirmó que los abusos se llevaron a cabo en una situación de asimetría de poder, debido a, la posición política de Alperovich y al vínculo de subordinación laboral con su sobrina.