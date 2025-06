José Alperovich con prisión domiciliaria por abuso sexual: el lugar donde cumplirá la condena

alpe.jpg José Alperovich tendrá hoy una jornada clave en su juicio por abuso sexual.

Por otro lado, con la decisión de Ramos Padilla, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°29 de Capital Federal, también se le retuvo el pasaporte al tres veces gobernador y tienen prohibido todo contacto, ya sea directo o indirecto, con la víctima o su familia e incluso terceros. Tampoco podrá realizar declaraciones públicas que mencionen o busquen desacreditar a la víctima del abuso.

"El arresto domiciliario no es un beneficio excepcional ni un acto de clemencia, sino una herramienta legal que se aplica bajo condiciones específicas". Y agregó: "Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad", fundamentó el juez.

Durante el proceso, la defensa del exmandatario solicitó en dos oportunidades morigerar su detención, pero ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal y luego ratificados por la Cámara de Casación Penal. Mientras tanto, el ex funcionario negó todos los cargos y sostuvo que se trataba de una causa armada con motivaciones políticas y económicas. Además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

Alperovich fue condenado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal, perpetrados contra su sobrina y excolaboradora, en un contexto de asimetría de poder familiar, político y económico. La sentencia fue apelada, por lo que su situación judicial continúa sujeta a revisión.

Marianela Mirra confirmó su separación con Alperovich

Tras 18 años en pareja, la ex ganadora Gran Hermano confirmó que se terminó su relación con el político. El quiebre fue el mes pasado durante la última internación del abusador, que fue condenado a 16 años de cárcel.

Aunque Mirra hizo un descargo por supuesto desgaste, todo indica que el final del vínculo está relacionado con el lugar que eligió Alperovich para pasar su condena.

La teoría con más fuerza señala que, como el ex gobernador se mudará a Buenos Aires, Mirra no estaría dispuesta a trasladar su vida como otro gesto de amor. Así la ex mediática habría considerado mudarse con él en la provincia más pequeña del país.

Todo comenzó a mediados de mayo. Todo comenzó con un confuso posteo en el que Marianela publicó una imagen donde se la veía recostada junto a Alperovich en una cama de clínica. El texto que acompañaba la foto desató un sinfín de especulaciones entre sus seguidores. “Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad”, había escrito en primera instancia. Y añadió una frase cargada de dolor y decepción: “La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”.