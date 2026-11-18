El procedimiento se llevó a cabo el martes por la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 18°. Por su parte, el rodado, una Honda Wave blanca, había sido robado el domingo.

Una investigación desarrollada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 18° de la localidad de Neuquén permitió esclarecer el robo de una moto en el Oeste de la ciudad , recuperar el rodado sustraído y demorar al presunto autor del hecho, un joven de 26 años.

Fuentes policiales informaron que el despliegue se concretó durante la jornada del martes 17 de noviembre y coronó una serie de averiguaciones que se habían iniciado apenas dos días antes, cuando la víctima radicó la denuncia formal por la sustracción de su moto Honda Wave de color blanco .

A partir de esa presentación judicial, los investigadores de la unidad policial pusieron en marcha distintas tareas de campo, análisis de información y recolección de testimonios en el sector.

A esos avances se sumaron datos clave aportados por el propio damnificado, lo que permitió a los uniformados reunir elementos probatorios firmes para identificar un domicilio vinculado a la maniobra delictiva y solicitar medidas judiciales con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén.

Sebastian Fariña Petersen

Con la orden de allanamiento autorizada por la Justicia, el personal policial irrumpió en una vivienda ubicada en el barrio Independencia, en el sector de Gran Neuquén. Durante la requisa en el interior del inmueble, los efectivos lograron hallar y secuestrar diversos plásticos embellecedores -conocidos habitualmente como cachas- y accesorios específicos pertenecientes a la motocicleta denunciada, lo que confirmó que el rodado había sido desarmado parcialmente tras el robo.

Sin embargo, el operativo continuó en la vía pública para dar con el vehículo completo y con el sospechoso. Alrededor de las 13.30 de ese mismo martes, los investigadores lograron localizar al presunto involucrado en otro sector de la ciudad. Al interceptarlo e identificarlo, constataron que se trataba de un hombre de 26 años y consiguieron recuperar, finalmente, la moto Honda Wave blanca que tenía pedido de secuestro vigente.

Frente al resultado positivo de ambos procedimientos, los efectivos procedieron a la demora del sospechoso y al traslado tanto del detenido como de la moto y las autopartes secuestradas hacia la sede policial.

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos interviniente, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por el delito investigado y se ordenaron los trámites de rigor para concretar a la brevedad la restitución completa del vehículo a su propietario.

Llegaron en moto, abrieron una camioneta y robaron lo que había adentro

Un nuevo video de una cámara de seguridad muestra una modalidad de robo que genera preocupación entre los vecinos de Neuquén. Los delincuentes que actúan abriendo vehículos para robar las pertenencias que se encuentran adentro.

En esta última oportunidad, las imágenes difundidas registraron el accionar de dos personas que llegaron en una motocicleta, recorrieron un estacionamiento y revisaron distintos vehículos hasta encontrar uno del que pudieron llevarse pertenencias. El hecho ocurrió en el barrio Parque Industrial y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En la grabación se observa cómo dos personas llegan al lugar a bordo de una moto. El conductor permanece sobre el rodado mientras el acompañante desciende y comienza a recorrer el estacionamiento.

El hombre camina entre los vehículos estacionados y empieza a probar las puertas. Va de un rodado a otro y tantea distintos accesos en busca de alguno que pueda abrir. La secuencia se extiende durante varios segundos, hasta que finalmente logra acceder a una camioneta blanca.

Una vez que consigue abrirla, el sospechoso se dirige hacia la puerta del conductor y entra al habitáculo. Desde el exterior puede observarse cómo permanece unos instantes dentro del vehículo mientras revisa el interior.

Después, el hombre sale de la camioneta con una mochila que estaba dentro del rodado. Antes de retirarse intenta además abrir el baúl, pero no consigue hacerlo. Finalmente desiste y emprende el regreso hacia la motocicleta.