En un juicio abreviado, se conoció la determinación en relación a Braian Abel Jara. La audiencia se desarrolló en Zapala y el imputado se limitó a pedir disculpas a la familia de la víctima.

En la actualidad, en relación a la muerte de Pablo Córdoba, hay otra investigación abierta que involucra a jefes militares.

Como estaba previsto, la justicia federal definió la situación del exsoldado Braian Abel Jara, quien enfrentaba una causa penal por el delito de falso testimonio en el marco de la investigación por la muerte de Pablo Jesús Gabriel Córdoba.

El trámite se desarrolló en la ciudad de Zapala y tuvo la participación del conjunto de las partes, incluyendo a los querellantes.

En las últimas semanas, se conoció que el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa habían llegado a un acuerdo para definir la causa en contra de Jara. La propuesta se analizó en una audiencia ante un juez del Tribunal Oral Federal neuquino y una de las novedades fue el pedido de la mamá de Córdoba, Natalia Uribe , quien pidió incorporarse como querellante.

La intención de Uribe era participar de la audiencia que fue programada para este martes y, además, conocer si Jara iba a realizar alguna manifestación sobre el hecho que tuvo como víctima a su hijo.

Tanto la hermana como la mamá de Pablo Córdoba son querellantes y siguen de cerca los avances en la investigación que lleva adelante la justicia federal.

Sin embargo, destacó la página de Facebook “Reflejo Neuquino”, el acusado no aportó ninguna información y se limitó a solicitar disculpas a la familia de Córdoba.

De esta forma, la audiencia se cerró en forma rápida con un repaso de la acusación en contra de Jara y el delito que se le atribuía.

Una pena en suspenso y pautas de conducta

A la hora de mencionar la condena que deberá cumplir el exsoldado Jara, el MPF precisó que purgará un castigo de un año y medio de cárcel en suspenso y pautas de conducta.

De manera previsible, Uribe lamentó que el condenado no brindó información que contribuya a la causa principal que busca determinar las circunstancias de la muerte de su hijo en la Guarnición Militar de Zapala.

Gentileza Darío Martínez/Zapala 8340

“Hay gente que gatilló, hay gente que limpió armamento”, enfatizó Uribe, quien sigue expectante la investigación centrada en jefes militares.

La mamá del soldado fallecido el 1 de junio de 2023 se puso a la cabeza del reclamo de justicia y en los últimos meses, no ha ocultado su angustia por la falta de respuestas concretas. “No se trata solamente de un expediente, de una declaración o de una posible condena. Se trata de la vida de mi hijo, de su memoria y del derecho que tenemos como familia a saber qué pasó. Un mes más sin abrazarte amado hijo Pablo. Pero sigo acá, reclamando, resistiendo y defendiendo tu memoria. No voy a permitir que el tiempo convierta la verdad en olvido”, remarcó Uribe en uno de sus escritos a través de redes sociales.

Una investigación que sigue abierta en relación a jefes militares

La causa que tenía como protagonista al exsoldado Jara se inició en 2023. Además de la intervención del MPF, el expediente tenía como querellante a la hermana de Pablo, Daiana Estefanía Córdoba. Luego, se aceptó la incorporación de Natalia Uribe.

Durante la audiencia donde Uribe fue confirmada como querellante, el juez federal Pablo Matkovic se encargó de aclarar que “este pronunciamiento tampoco importa efectuar valoración sobre las circunstancias o las causas del fallecimiento de Pablo Jesús Gabriel Córdoba, materia correspondiente a las actuaciones en las que se investiga ese suceso”.