El hecho en la intersección de las calles Honduras y Atahualpa Yupanqui, en Centenario. Tras un rápido operativo cerrojo de la Comisaría 52°, la Policía interceptó a los sospechosos: un joven de 19 años y un menor de edad.

Un rápido despliegue policial en la localidad de Centenario permitió frustrar un robo en un local comercial durante la madrugada de este martes y culminó con la demora de dos jóvenes , uno de ellos mayor de edad y el otro un adolescente. Gracias a la pronta alerta recibida y a los datos aportados en el lugar, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos a los pocos minutos del hecho y recuperar el botín antes de que lograran escapar de la zona.

El episodio comenzó alrededor de las 02.20, horario en el que la tranquilidad nocturna del sector se vio interrumpida por un llamado de alerta que advertía sobre un robo . Según informaron fuentes policiales, el blanco elegido por los delincuentes fue un comercio situado en las inmediaciones de las calles Honduras y Atahualpa Yupanqui .

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de la escena, dos individuos se acercaron al establecimiento y, tras violentar y romper uno de los vidrios del frente, lograron ingresar al interior del salón de ventas.

Una vez adentro, los autores sustrajeron una suma de dinero en efectivo que se encontraba en el lugar, además de diversas prendas de vestir y perfumes que estaban exhibidos para la venta. Con los elementos en su poder, ambos sujetos emprendieron la huida a pie por las calles del barrio.

Sin embargo, la maniobra no pasó inadvertida. El accionar de los sospechosos fue observado por un testigo ocasional, quien brindó a los efectivos de la Comisaría 52° detalles precisos sobre la fisonomía y la vestimenta de los dos involucrados, así como la dirección en la que habían escapado.

Con esa información clave, el personal policial que acudió al llamado implementó de inmediato un operativo cerrojo en las inmediaciones con el objetivo de evitar que escaparan.

El rastrillaje arrojó resultados positivos a los pocos minutos. Los uniformados divisaron a dos jóvenes que reunían exactamente las características descriptas momentos antes, desplazándose a unas pocas cuadras del comercio afectado, más precisamente en la intersección de las calles Simón Bolívar y Canadá.

Al proceder a su identificación y requisa preventiva, los agentes constataron que llevaban consigo la totalidad de los objetos denunciados como robados. De esta manera, se procedió al secuestro de las prendas, los perfumes y el dinero en efectivo, elementos que posteriormente fueron reconocidos y restituidos a la propietaria del local damnificado.

En cuanto a los sospechosos, se confirmó que uno de ellos tiene 19 años, mientras que el otro es menor de edad. Ambos fueron demorados y trasladados a la sede policial, quedando a disposición de las respectivas unidades fiscales intervinientes -tanto de adultos como de delitos juveniles-, desde donde se dispusieron las diligencias judiciales de rigor para avanzar con la causa.

Una balacera desató una persecución que terminó con dos detenidos

Dos episodios policiales relacionados entre sí generaron preocupación y un importante despliegue de efectivos durante la mañana del domingo en Centenario. Todo comenzó con disparos contra una vivienda del barrio Vista Hermosa y continuó con una persecución que terminó en un choque, dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de fuego.

El primer hecho ocurrió minutos después de las 8:30, en inmediaciones de las calles Cuba y Palacios, en el barrio Vista Hermosa. Allí, desconocidos efectuaron varios disparos contra una vivienda y provocaron daños materiales. Cuando llegaron los policías, no encontraron personas heridas.

A partir de la denuncia y de las primeras actuaciones, se desplegaron móviles de la Comisaría 52 y personal de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II. El procedimiento se extendió hasta media mañana e incluyó cortes de calles y desvíos para ordenar la circulación en el sector.

Sin embargo, mientras los policías trabajaban en ese lugar, se conocieron nuevas detonaciones que generaron alarma entre los vecinos de otro sector de la ciudad: el barrio Primeros Pobladores. Las dos situaciones estarían vinculadas y dieron lugar a un segundo operativo.

En ese contexto, efectivos de la Comisaría Quinta recibieron información sobre los posibles autores de los disparos, quienes se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend blanco. Cuando lograron localizar el vehículo en la zona de la segunda meseta, comenzaron a perseguirlo.

La persecución terminó sobre calle Salta, a pocos metros de Manuel Sadosky y de la EPET 22. Allí, uno de los móviles policiales, una camioneta Toyota Hilux identificada con el número JP 1790, consiguió cerrarle el paso al automóvil. El conductor terminó impactando de frente contra el patrullero.

Tras el choque, uno de los ocupantes fue reducido inmediatamente. El segundo intentó escapar a pie, pero los efectivos lograron alcanzarlo a una cuadra y también lo detuvieron. Ambos ofrecieron resistencia durante el procedimiento, que contó con el apoyo de personal de la División Motorizada, convocado para colaborar con el operativo.

Durante las actuaciones, los policías encontraron un arma de fuego en el sector. Además, se inició una búsqueda para determinar si los sospechosos habían descartado otros elementos mientras intentaban escapar.