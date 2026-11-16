La Municipalidad realiza un operativo en una propiedad de calle Aluminé al 400, donde durante años se acumularon residuos de todo tipo.

Un importante operativo de limpieza se desarrolla en una vivienda de la ciudad de Neuquén , donde durante años se acumuló una enorme cantidad de residuos. Los trabajos demandan varias horas de actividad, maquinaria pesada y la intervención de un equipo de alrededor de 30 trabajadores municipales. La situación también afecta a las familias que viven en departamentos ubicados en el mismo terreno.

El procedimiento se lleva adelante en Aluminé al 200, donde los trabajadores comenzaron las tareas el viernes, luego de completar los trámites necesarios para obtener la autorización de ingreso. Según explicó el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert , el propietario que acumulaba los elementos había rechazado en reiteradas oportunidades la asistencia municipal y no permitía que ingresaran a retirar los residuos.

La intervención pudo concretarse después de que el hombre falleciera . Su hijo y su expareja autorizaron por escrito el ingreso de los equipos municipales y solicitaron ayuda para recuperar las condiciones de higiene del lugar.

El terreno tiene aproximadamente entre 20 y 25 metros de frente por 30 de fondo y cuenta con una distribución particular: en la parte delantera está la vivienda del propietario, mientras que hacia el fondo, a través de un pasillo, hay cinco o seis departamentos donde viven otras familias.

Sebastián Fariña Petersen

Seis camiones y maquinaria pesada para retirar los residuos

La magnitud de la acumulación obligó a reforzar el operativo. En las primeras horas de trabajo, ya habían retirado alrededor de seis camiones cargados de residuos. Además, se utilizaron bateas de 20 metros cúbicos, de las cuales dos ya habían sido completadas.

Entre los elementos encontrados hay escombros, heladeras, termotanques, calefactores, hierros y residuos domiciliarios de todo tipo. La cantidad de objetos acumulados era tan grande que inicialmente se había previsto trabajar con una minicargadora y camiones, pero fue necesario incorporar palas cargadoras de mayor tamaño y retroexcavadoras.

Para poder ingresar con las máquinas, los trabajadores tuvieron que cortar un portón que constituía el único acceso al patio. La abertura, de aproximadamente dos metros y medio, permitía el paso de los equipos, aunque con muy poco margen.

Sebastián Fariña Petersen

El funcionario explicó que, sin la posibilidad de utilizar maquinaria, el trabajo habría demandado cerca de una semana, ya que los residuos tendrían que haberse retirado manualmente, con carretillas y a fuerza de trabajo.

"Es muy complicado para trabajar", reconoció Haspert, quien señaló que el equipo municipal ya había intervenido en otras situaciones similares y que cuenta con alrededor de 30 empleados que habitualmente participan de estos operativos.

La presencia de cucarachas y el reclamo de los vecinos

Uno de los problemas más importantes que encontraron los trabajadores fue la enorme cantidad de insectos que había entre los residuos. A medida que las máquinas removían los objetos acumulados, aparecían numerosas cucarachas, una situación que también generó preocupación entre quienes viven en los departamentos del fondo.

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Haspert contó que había conversado con los vecinos y que algunos manifestaron su alivio porque finalmente se había podido concretar la limpieza. Según relató, una de las personas que reside en el sector le aseguró que llevaban alrededor de 20 años conviviendo con esa situación.

El funcionario reconoció que las condiciones de trabajo tampoco son sencillas para los empleados municipales. La presencia de insectos, la cantidad de elementos acumulados y las dificultades para desplazarse dentro del terreno hacen que cada etapa del procedimiento demande un esfuerzo adicional.

En este caso, explicó, la familia autorizó retirar todos los elementos que se encontraban en el patio, sin necesidad de seleccionar qué objetos podían permanecer y cuáles debían desecharse. Esa decisión permitió agilizar las tareas.

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La fumigación, sin embargo, quedará a cargo de la familia como parte de los compromisos asumidos para completar el saneamiento de la propiedad. Haspert indicó que hay una presencia importante de cucarachas y que será necesario realizar ese trabajo una vez finalizado el retiro de los residuos.

También tuvieron que reparar un problema cloacal

A la acumulación de basura se sumó otro inconveniente que afectaba a quienes viven en el lugar. Días atrás, la propiedad había quedado sin conexión al sistema cloacal debido a una obstrucción. La situación fue atendida el sábado por personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), que realizó las reparaciones necesarias para restablecer el servicio.

Haspert explicó que, antes de la intervención, había líquidos cloacales acumulados en el suelo del patio. Con el paso de los días, el líquido comenzó a secarse, aunque el problema representaba otra dificultad para las familias que habitan los departamentos.

Sebastián Fariña Petersen

En Aluminé, esperan que la reparación realizada por el EPAS permita evitar nuevos vertidos de aguas servidas en el patio y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

El operativo continuará hasta completar la limpieza

La Municipalidad esperaba terminar los trabajos durante la tarde de este lunes, alrededor de las 18. Sin embargo, Haspert advirtió que el volumen de residuos era mucho mayor al calculado inicialmente y que, si no alcanzaban a completar la tarea, regresarían el martes.

El funcionario estimó que habían avanzado entre un 20 y un 30% del total del terreno, pese a que llevaban varias horas de trabajo y ya habían movilizado una importante cantidad de camiones. La cantidad definitiva de residuos retirados se conocerá una vez que finalice el operativo, cuando puedan realizar el cálculo del peso total de las cargas trasladadas al Complejo Ambiental de Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

Cada camión necesita aproximadamente una hora y quince minutos para completar el recorrido hasta el predio de descarga, descargar y regresar a la propiedad. Esa distancia también condiciona el ritmo de trabajo.

El operativo busca retirar los residuos acumulados durante años y mejorar las condiciones sanitarias de una propiedad donde conviven distintas familias. Para los vecinos, que debieron soportar durante mucho tiempo la presencia de basura, insectos y problemas cloacales, la limpieza representa la posibilidad de comenzar a vivir en un entorno diferente.