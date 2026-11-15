El municipio proyecta destinar el 50% de sus recursos a infraestructura en 2027. La secretaria de Jefatura de Gabinete destacó que será un récord nacional y sin tomar deuda.

Pasqualini destacó la apuesta de Gaido para 2027: Neuquén destinará la mitad del presupuesto a obras.

La Municipalidad de Neuquén presentó los principales lineamientos de su presupuesto 2027 y puso sobre la mesa una cifra que busca marcar un antes y un después en la inversión pública: la mitad de los recursos municipales se destinará a obras e infraestructura . La secretaria de Jefatura de Gabinete , María Pasqualini , destacó que se trata de una participación histórica y aseguró que ninguna otra ciudad del país alcanza ese porcentaje.

El proyecto impulsado por el intendente Mariano Gaido prevé que el 50% de los fondos municipales se vuelque al desarrollo de infraestructura, con intervenciones en distintos puntos de la capital. La funcionaria sostuvo que el porcentaje representa un nuevo récord para la gestión , que el año pasado había anunciado una participación del 42%.

Pasqualini atribuyó este crecimiento a una administración ordenada, con cuentas equilibradas y superávit. Según explicó, esa situación financiera permite incrementar los recursos destinados al Plan Orgullo Neuquino , el programa municipal que concentra buena parte de las intervenciones urbanas.

“Entre los casi 2.500 municipios que existen en el país, esta gestión mantiene las cuentas equilibradas y con superávit, lo que nos permite destinar la mitad del presupuesto a obras”, afirmó.

La funcionaria también señaló que el municipio realiza relevamientos comparativos con otras grandes ciudades del país y de América. De acuerdo con esos informes, ninguna alcanza una incidencia de la obra pública similar a la proyectada para Neuquén.

Paseo Costero, teatro y nuevos espacios: las obras que se vienen

El presupuesto contempla una batería de proyectos que apuntan a acompañar el crecimiento de la capital neuquina. Entre las principales iniciativas mencionadas por Pasqualini aparecen:

La finalización de la totalidad del Paseo Costero del río Neuquén.

La construcción de un nuevo teatro.

El nuevo centro de convenciones.

El tercer edificio del Polo Científico Tecnológico.

Nuevos parques temáticos y espacios públicos.

La ejecución de asfalto y nuevas conectividades urbanas.

El desarrollo de 2.200 lotes junto con el Gobierno provincial.

La planificación también incluye obras de ordenamiento urbano y nuevos loteos con servicios, con el objetivo de extender la infraestructura hacia los distintos barrios.

“Neuquén es, según los censos, la que más crece en términos demográficos, y ese ritmo exige una infraestructura acorde”, sostuvo la secretaria.

Sin créditos ni endeudamiento para financiar las obras

Otro de los puntos que Pasqualini destacó como diferencial de la gestión municipal es el origen de los fondos. Según aseguró, las obras se financian con ingresos propios y recursos de coparticipación, sin recurrir a préstamos bancarios ni a organismos multilaterales.

“En todos estos años no hubo ningún pedido de crédito para concretar una obra en particular. Toda la inversión se realiza con ingresos propios del municipio, sin endeudamiento”, remarcó.

Para la funcionaria, esta modalidad permite sostener un importante volumen de inversión sin comprometer los recursos futuros de la ciudad con el pago de créditos.

Qué pasará con los salarios y los servicios municipales

Pasqualini también aclaró que el aumento de la participación de las obras dentro del presupuesto no significa que se hayan aplicado recortes en otras áreas.

En materia salarial, aseguró que se mantienen los acuerdos trimestrales con los trabajadores municipales y destacó que, durante los últimos años, las actualizaciones estuvieron incluso por encima de la inflación.

También afirmó que continuarán las prestaciones habituales, entre ellas el transporte público COLE, la recolección y el tratamiento de residuos, el mantenimiento de espacios verdes y las políticas de sanidad animal y castraciones.

La funcionaria explicó que la menor incidencia porcentual del gasto en personal y bienes y servicios responde al crecimiento de la inversión en infraestructura, y no a una reducción de las prestaciones.

La apuesta de Gaido para acompañar el crecimiento de Neuquén

El objetivo central del presupuesto 2027 es sostener el ritmo de expansión de la capital con más infraestructura, servicios y espacios públicos. Para Pasqualini, la combinación de superávit, inversión récord y ausencia de endeudamiento constituye uno de los principales sellos de la administración de Gaido.

La funcionaria insistió en que el desafío es acompañar desde el Estado municipal el crecimiento demográfico y urbano de Neuquén, con obras distribuidas en toda la ciudad.

Con el 50% de los recursos proyectados para infraestructura, el municipio buscará superar en 2027 la marca alcanzada este año y profundizar un plan de inversiones que incluye desde calles y loteos hasta grandes proyectos culturales, científicos y turísticos.