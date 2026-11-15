Se confirmó que el MPN no participará de las elecciones 2027: "Hay que saber cuándo parar"

La Convención Provincial resolvió no convocar a internas, no presentar candidatos ni integrar alianzas. Adujo un problema de financiamiento y es "excepcional".

El Movimiento Popular Neuquino ( MPN ) no estará en la boleta en las elecciones 2027 que se realizarán el próximo 14 de febrero. Por primera vez desde su fundación, el partido que gobernó la provincia durante más de seis décadas quedará fuera de una elección a gobernador, y lo hará por decisión propia.

Así lo comunicó este último sábado la conducción partidaria a través de un documento atribuido a la Convención Provincial, que preside Jorge Lara .

Según ese texto, el órgano se reunió en la ciudad de Neuquén con más de dos tercios de sus integrantes y resolvió por unanimidad no convocar a elecciones internas, no presentar candidaturas propias y no integrar alianzas electorales para los comicios del 14 de febrero de 2027.

Jorge Lara es el presidente de la Convención Provincial de MPN.

La resolución convierte en definitiva una estrategia que el partido venía anticipando desde la renovación de autoridades de septiembre, cuando la lista Celeste y Blanca, encabezada por Gabriel Álamo en la Junta de Gobierno y por Lara en la Convención, asumió sin competencia.

“La trayectoria del MPN no es de quienes lo han conducido o han gobernado, es un patrimonio colectivo, construido por miles de mujeres y hombres. Hay que saber cuándo parar para poder comenzar una etapa de reconstrucción”, sostiene el documento.

Elecciones 2027 en Neuquén: "El MPN en proceso de recuperación"

La Convención define la decisión como una respuesta a la imposibilidad de cumplir con las exigencias de la Carta Orgánica en el contexto actual, y la presenta como el inicio de un proceso de recuperación del partido. El texto cierra con la consigna fundacional del MPN: “Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres”.

El argumento central es económico. Según el comunicado, la actual conducción recibió una cuenta en el Banco Nación con 393 mil pesos y solo en noviembre debe afrontar 3 millones en el pago de servicios. “Es inviable convocar a internas y menos aún financiar una campaña electoral”, afirma.

El presidente del MPN, Gabriel Álamo, junto al gobernador Rolando Figueroa.

La Convención invoca además la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, que exige acreditar el origen y la trazabilidad de los fondos destinados tanto a una elección interna como a una campaña.

A eso se suma el calendario. El partido sostiene que un cronograma interno no podría extenderse más de 15 días para definir más de 700 precandidaturas antes del 11 de diciembre, fecha límite para la presentación de listas.

Los números de la caída

La decisión había sido anticipada el miércoles 11 por la Junta de Gobierno, que en el Acta N° 336 aprobó por unanimidad un informe dirigido a la Convención con un diagnóstico sin atenuantes sobre la situación del partido.

Ese documento repasa la evolución electoral de los últimos tiempos. En la categoría de diputados nacionales, el MPN pasó de 112.027 votos en 2021 a 30.649 en 2023. En la elección provincial de ese año, su candidato a gobernador obtuvo el 18,27%, frente al 23,40% de 2019. En la nacional de 2023 quedó en cuarto lugar con el 7,7%, y en 2025 decidió no presentar candidaturas.

Con esa tendencia, advertía la Junta, competir con listas propias expondría al partido “a un nuevo resultado por debajo del anterior y a una mayor erosión de su peso institucional”. El informe estima en unos 90.000 los afiliados que todavía integran el padrón.

El MPN y Figueroa

La salida de la boleta tiene una lectura que excede lo organizativo. La actual conducción mantiene su respaldo a la reelección del gobernador Rolando Figueroa, quien en 2023 se impuso por fuera del partido y terminó con su hegemonía. Al no presentar candidatos ni integrar frentes, el MPN deja a sus dirigentes y afiliados en libertad de acción para competir o votar por otras fuerzas.

La resolución impide que el partido participe institucionalmente en alianzas electorales, aunque no supone que todos sus dirigentes o afiliados queden excluidos de la actividad política mediante otras fuerzas.

La Convención dispuso comunicar la resolución a la Junta de Gobierno para su ejecución. El 4 de diciembre vence el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas y el 11, para presentar candidaturas. Salvo una decisión judicial en contrario, el sello del MPN no aparecerá en el cuarto oscuro.

La conducción insiste en que se trata de una medida “excepcional” y no de un retiro definitivo. Lo que no explica es cómo piensa reconstruir un partido que, por primera vez, deberá atravesar una elección provincial sin candidatos propios.