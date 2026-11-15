El médico Jorge Alberti oficializó su candidatura a intendente en Centenario: apoyo de Gaido y Figuieroa

Proyecta una gestión con el ejemplo del crecimiento de la ciudad de Neuquén y el desarrollo que está teniendo la provincia. Un nacido y criado en el pueblo.

El médico gastroenterólogo Jorge Alberti oficializó su candidatura a la intendencia de Centenario por Primero Neuquén con una propuesta enfocada en ordenar el desarrollo urbano y hacer crecer la ciudad.

Su plataforma plantea incorporar las herramientas de planificación, obra pública y administración eficiente que caracterizan el ejemplo de gestión de Mariano Gaido en la capital provincial, en plena sintonía con el proyecto de desarrollo que encabeza el gobernador Rolando Figueroa en toda la provincia.

La cercanía geográfica y el intercambio cotidiano entre ambas localidades convierten a la capital en una referencia directa para proyectar políticas municipales de alto impacto.

Según señaló Alberti, el ritmo de ejecución alcanzado bajo la conducción de Gaido demuestra cómo una administración con planificación permite acompañar la expansión demográfica con infraestructura concreta y servicios de calidad.

Centenario mira a la ciudad de Neuquén y a la Provincia

Al analizar el aporte institucional que implica integrar este espacio político y trasladar experiencias probadas a pocos kilómetros de distancia, el candidato destacó la sinergia metropolitana.

"Hoy todos estamos alineados con el proyecto provincial y sumarnos a Primero Neuquén nos agrega el empuje de la ciudad que más viene creciendo en el país. Es un valor agregado para nuestra localidad", dijo.

En esa misma línea, remarcó la importancia de observar los resultados obtenidos en la vecina ciudad para adaptarlos a la realidad local: "Nosotros debemos mirar a Neuquén y saber que debemos ordenar, debemos planificar y siempre poder replicar todas las cosas que vemos que pueden ser beneficiosas para nuestros ciudadanos".

El vínculo con el gobernador Rolando Figueroa constituye otro pilar fundamental de esta postulación. Alberti acompaña el proyecto provincial desde los comicios de 2023, oportunidad en la que compitió por la intendencia de Centenario y quedó a apenas 377 votos de acceder al Ejecutivo municipal.

Tras aquella elección, Figueroa lo convocó para asumir la dirección del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), cargo desde el cual fortaleció junto a su equipo de trabajo las prestaciones y el funcionamiento de la obra social provincial.

Esa etapa al frente de la gestión provincial consolidó una dinámica de trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para dar respuestas directas a las familias neuquinas. Al referirse a la sintonía alcanzada en este armado político, el postulante subrayó el respaldo mutuo construido a lo largo del tiempo: "Tanto con Rolo como con Mariano nos unen años de trabajo conjunto, respeto y un gran afecto".

La decisión de volver a competir por la conducción del municipio surgió a partir del pedido de diversos sectores sociales y vecinales de Centenario, luego de una profunda reflexión junto a su entorno familiar.

Después de ejercer la medicina durante 31 años, Alberti encontró en la función pública un espacio para retribuir el acompañamiento recibido durante toda su vida: "Creía que podía devolverle desde otro lugar a la gente de Centenario todo lo que me han dado durante tantos años, ya que gran parte de lo que soy como persona y como profesional se lo debo a la gente de Centenario".

Planificar el crecimiento de Centenario: lotes, servicios y trabajo

Su programa de gobierno parte de elaborar un diagnóstico urbano actualizado que refleje la escala real de la comunidad. Mientras el último censo registró cerca de 50.000 habitantes, las estimaciones de sus equipos técnicos indican que la población actual ronda los 80.000 vecinos, impulsada por la expansión de la actividad vinculada a Vaca Muerta.

Contar con datos precisos permitirá dimensionar adecuadamente las redes de agua potable, las conexiones cloacales, el mantenimiento vial y la recolección de residuos, sumando acciones prioritarias en seguridad y cuidado de los espacios verdes.

Al evaluar el presente de la administración comunal, el médico planteó una mirada constructiva centrada en la eficacia de las respuestas cotidianas: "Nosotros tenemos que continuar y mejorar lo que se viene haciendo bien y cambiar lo que está mal".

Entre sus iniciativas estratégicas figura gestionar la resolución del límite territorial con Vista Alegre con el propósito de incorporar esas tierras a la jurisdicción de Centenario para radicar empresas, promover inversiones, generar empleo genuino y desarrollar lotes con servicios básicos desde el inicio, siguiendo el esquema implementado en Neuquén capital.

También impulsa la integración del Paseo Costero con el capitalino a la vera del río Neuquén, atendiendo a las condiciones hídricas de la cuenca.

Un criado en Centenario al calor de las peras y manzanas

Nacido y criado en Centenario, Jorge Alberti integra una familia de pioneros de la localidad: su madre Olga fue ama de casa y su padre Oscar trabajó en un frigorífico de manzanas.

Es el tercero de cuatro hermanos, está casado con Carolina y es padre de Matías, Macarena, Aldana y Santiago, tres de ellos ya recibidos de médicos y el cuarto estudiante de Arquitectura.

Desde muy joven trabajó tanto en su ciudad natal como en La Plata, donde viajó para cursar Medicina ante la ausencia de esa carrera en la región en aquella época, especializándose luego como médico gastroenterólogo para ejercer durante más de tres décadas en Centenario y la capital neuquina.

Con ese arraigo y el respaldo de un equipo técnico preparado, encarará la campaña mirando a los ojos a cada vecino, estrechando la mano y sosteniendo el compromiso de la palabra cumplida para hacer crecer a Centenario.