Se suman candidatos oficiales para las elecciones en Centenario: ¿Qué pasa con Cimolai?

Ernesto Novoa confirmó que irá por Avanzar y se suma a un médico en la oferta del gobernador. Se espera una decisión inminente del intendente.

En Centenario ya no alcanza con preguntar quién es el candidato del gobernador, sino cuántos van a apoyar el eventual proyecto de Rolando Figueroa. Al médico gastroenterólogo Jorge Alberti , que competirá por Primero Neuquén, se sumó Ernesto Novoa , que confirmó a LM Neuquén que irá por Avanzar , el sello del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli .

Más allá de esa confirmación, la figura que debería ordenar la política en la ciudad sigue sin definirse y es el intendente Esteban Cimolai .

El jefe comunal se afilió a Comunidad en 2025 y en octubre adelantó que su espacio buscaría un nuevo mandato o la extensión del proyecto político y de ciudad. Desde entonces no hubo lanzamiento formal. Con las elecciones fijadas para el 14 de febrero y el cierre de listas a la vuelta de la esquina, el silencio empieza a pesar, al menos por unas horas.

La candidatura de Novoa no sorprende para nada en la ciudad. El diputado provincial y jefe del bloque de Comunidad en la Legislatura de Neuquén viene insistiendo hace tiempo con la idea de gobernar Centenario. Recorrió barrios, visitó vecinos e incluso se reunió con emprendedores locales, aun cuando no había un sello que lo respaldara. Después de tanto insistir, el sello llegó, aunque no tiene exclusividad, sino que se suma a la estrategia de juntar caras en la pantalla a favor de la lista a gobernador.

Novoa es policía retirado y abogado egresado de la Universidad Nacional del Comahue y también fue presidente de la Mutual Policial de Neuquén. En la Legislatura tuvo uno de sus momentos de mayor exposición durante el proceso que terminó con el apartamiento de la vicegobernadora Gloria Ruiz por inhabilidad moral. Como presidente de bloque, integró la comisión investigadora que analizó el caso y fue una de las voces más duras del oficialismo en ese debate.

Elecciones 2027 en Centenario: sellos que replican caras

Que compita por Avanzar y no por Comunidad, su propio partido, deja abierta una puerta. Si Cimolai decide ir por la reelección, el sello del gobernador quedaría disponible para el intendente. En ese escenario, el oficialismo provincial tendría tres candidatos en la misma ciudad.

Avanzar es uno de los partidos que integran los armados de Figueroa para sumar votos. En las elecciones de 2023 fue colectora del gobernador y en la categoría diputados provinciales obtuvo 13.989 votos (3,52%), suficientes para que Castelli consiguiera su banca, que hoy ocupa Francisco "Pipi" Lépore. En Centenario, como colectora de Alberti, aportó 643 votos a intendente y 629 a concejales.

Son números modestos, pero en una elección que hace tres años se definió por 377 votos, nada es menor. Avanzar pertenece a ese grupo de partidos que replican la cara del candidato en la pantalla de la boleta electrónica, suman de a cientos y, en última instancia, dependen de la voluntad del gobernador.

La estrategia ya se ve en otras ciudades. En Chos Malal, el intendente Nicolás Albarracín irá por Comunidad, la concejal Virginia Della Cha por Primero Neuquén y el exintendente del MPN Hugo Gutiérrez, por Avanzar. Varios candidatos, un mismo destino: la posibilidad de la reelección de Figueroa, que hasta estas horas no la ha confirmado.

¿Y Esteban Cimolai?

Para el intendente, el escenario se volvió más incómodo para competir. En 2023 ganó con Somos Centenario y cuatro colectoras. Hoy, ese partido vecinal figura como caduco en la Justicia Electoral, dado de baja en diciembre de 2024, aunque en los últimos días hubo movimientos en el expediente para reactivarlo. Además, al menos una de aquellas colectoras, Unión Popular en conjunto con el MUP, ya acompaña a Alberti.

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai.

A eso se suma que La Libertad Avanza, que superó el 50% de los votos en la ciudad en las legislativas de 2025, evalúa como posible candidato a Darío Reyes, jefe de ANSES Centenario y exconcejal de Somos Centenario. La amenaza llega por los dos costados: competidores del propio oficialismo provincial y un libertario surgido de su espacio.

Si Cimolai va, enfrentará a dos candidatos del mismo gobernador al que dice acompañar. Si no va, Centenario tendrá una elección sin intendente en la boleta por primera vez en mucho tiempo, y su caudal quedará en disputa.

Por ahora, la respuesta solo la tiene él.