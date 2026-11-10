Polémica en Plaza Huincul por el uso de una camioneta oficial para fines particulares: qué dijo el municipio

Una denuncia anónima en redes sociales puso en evidencia la situación. Tras tomar relevancia, las autoridades emitieron un comunicado al respecto.
Una fuerte polémica se desató este martes 10 de noviembre en Plaza Huincul, luego de que una denuncia anónima difundida a través de las redes sociales expusiera el presunto uso indebido de una camioneta perteneciente a la Municipalidad. La situación generó repercusión y motivó una respuesta oficial de las autoridades.
El episodio tomó estado público a partir de una publicación realizada por un usuario que aseguró haber observado un vehículo oficial circulando por la Ruta Provincial 7, en dirección a Vista Alegre Norte, con los logotipos identificatorios del municipio cubiertos con papeles.
Según el relato difundido, la camioneta Citroën Berlingo blanca habría sido utilizada para hacer un viaje de carácter particular. El hecho denunciado habría ocurrido el pasado lunes 9 de noviembre.
La denuncia llamó especialmente la atención por una particularidad: quien realizó la publicación aseguró que los papeles colocados sobre las inscripciones municipales comenzaron a desprenderse mientras el vehículo circulaba, lo que permitió identificar su procedencia.
La denuncia anónima
La situación fue expuesta este martes a través de una publicación anónima en redes sociales. En ella, el denunciante sostuvo: "Hola, buenas. Ayer esta camioneta del municipio de Plaza Huincul se encontraba circulando por la Ruta 7 hacia Vista Alegre Norte".
En el mismo relato, aseguró que el vehículo tenía cubiertos los logotipos oficiales. "Lamentablemente, se le volaban los papeles de donde llevaba tapado, que decía Municipio de Plaza Huincul", agregó.
Finalmente, el denunciante sostuvo que la situación expone que las unidades municipales estarían siendo utilizadas para viajes particulares.
Qué dijo la Municipalidad de Plaza Huincul
Ante la repercusión que tomó la denuncia, la Municipalidad de Plaza Huincul emitió un comunicado oficial en el que repudió lo sucedido y confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas disciplinarias.
En ese sentido, las autoridades informaron que ya comenzaron a intervenir. "Al respecto, se informa que el Ejecutivo Municipal está tomando las medidas correspondientes y se han iniciado las acciones administrativas disciplinarias pertinentes a las personas involucradas, a fin de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder", expresaron textualmente.
Hasta el momento no se informó oficialmente quién conducía la camioneta ni cuál era su destino.
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