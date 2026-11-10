Fue a un supermercados en Brasil y mostró la gran diferencia de precios con Argentina

La joven quiso mostrar los precios que encontró en los comercios y los comparó tras la caída del real.

Las cápsulas Nescafé estaban en oferta a 19,99 reales en el supermercado que visitó Heller en Brasil.

Una argentina fue a visitar Brasil y decidió compartir a través de un video en Instagram un recorrido que hizo por distintas comercios, para mostrar cuáles son las diferencias de precios dos productos y si conviene comprar tras la caída del real.

La joven quiso mostrar los precios que encontró en los comercios y los comparó con los de Argentina.

Además del supermercado, la joven pasó por una chocolatería, una farmacia y un shopping . En algunos casos comparó distintas variedades de una misma marca.

La depreciación del real no modifica los precios en moneda local, pero sí reduce la cantidad de pesos que se necesitan para pagarlos. Pero además, la conversión final depende de la cotización que aplique el medio de pago.

Andrea Heller recorrió un supermercado de Brasil y comparó sus precios con avisos de venta argentinos. (Foto: captura del video de Andrea Heller).

Los precios en la chocolatería, la farmacia y el shopping

La mayor diferencia apareció en una caja con chocolates que equivalía a $28.000 en Brasil, mientras que el mismo producto en Argentina superaba los $115.000. Las tabletas de la misma marca rondaban $11.000 frente a $17.000, con distintos sabores entre las referencias.

En la farmacia, un sérum de The Ordinary figuró a $19.000 frente a $51.000. Para el agua micelar de L'Oréal, Heller mostró un equivalente de $7.600 en Brasil y una referencia argentina de $22.000.

En el shopping, las remeras que mostró iban de $10.000 a $15.000. Para las ojotas Havaianas, contrapuso un modelo estampado que calculó en $14.000 con un par negro publicado en la Argentina por unos $39.000.

Las diferencias en la góndola del café

La caja de cápsulas Nescafé Farmers Origins aparecía en oferta. La etiqueta marcaba 19,99 reales en lugar de 31,99. En el video, Heller pasó ese precio a unos $5.700 y lo contrastó con $19.000 en la Argentina. Para ese producto, los montos implican una conversión de unos $285 por real. El aviso argentino también ofrecía un cupón de $3.000.

La bebida de Starbucks que mostró era un Frappuccino de caramelo. Heller la calculó en $3.400 y la comparó con un aviso argentino de $12.000. Con las cifras redondeadas del video, la caja de Nescafé y la bebida sumaban $9.100 en Brasil y $31.000 en la Argentina.

El video también puso en pantalla cápsulas Starbucks de origen Guatemala a $7.200 y una caja de la variedad Espresso Roast a $24.000 en la Argentina. Para un frasco de Nescafé Gold, la comparación fue de $11.000 frente a $20.000.

Cuánto cambió el real frente al peso

La referencia que publica el Banco Central de Brasil para el sistema de pagos bilateral pasó de $303,38 por real el 23 de octubre a $282,95 el 5 de noviembre, una baja del 6,7%. En la serie oficial brasileña, el dólar pasó de 5,04 reales el 23 de octubre a 5,51 el 9 de noviembre.

Con esa referencia bilateral, una compra hipotética de 100 reales pasó de equivaler a unos $30.338 a $28.295. Son unos $2.043 de diferencia por el mismo precio en reales. El cargo efectivo en pesos varía según la cotización del banco, la tarjeta o la billetera con la que se haga el pago.