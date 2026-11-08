La bronca de Franco Colapinto tras su 13° lugar en el GP de Brasil: "Fue la peor del año"

El argentino, de muy buena performance en Interlagos, hizo una autocrítica con respecto a la largada en condiciones hostiles.

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil y se fue de Interlagos con sensaciones encontradas. El piloto de Alpine reconoció su frustración por una largada que calificó como “la peor del año” , aunque también rescató algunas maniobras y el ritmo que mostró durante distintos tramos de la competencia. “Hicimos lo que pudimos”, resumió.

El argentino explicó que tuvo problemas de agarre y potencia en los primeros metros, una combinación que lo dejó prácticamente detenido y le hizo perder varias posiciones. “Largamos pésimo, fue la peor del año. No tenía grip ni potencia y no salimos para adelante : me quedé parado y perdí muchos puestos que fueron difíciles de recuperar”, lamentó al analizar el comienzo de la prueba.

Pese a ese contratiempo, el oriundo de Pilar destacó algunos momentos de su actuación y aseguró que pudo mantenerse competitivo cuando encontró espacio en la pista. “Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude" , señaló. También mencionó las dificultades que encontró detrás de Charles Leclerc y Alex Albon, quienes condicionaron su avance durante varios tramos.

"FUI AL LÍMITE TODA LA CARRERA. LARGAMOS PÉSIMOS, FUE LA PEOR DEL AÑO". Franco Colapinto luego de quedar 13° en Interlagos. #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nzAEuXjRjO

“Fue una carrera dura, con circunstancias complicadas en la pista, hicimos lo que pudimos”, reflexionó Colapinto. El corredor consideró que el rendimiento tuvo aspectos positivos, pero reconoció que el equipo no logró aprovechar todas las oportunidades disponibles. La estrategia y las condiciones cambiantes del circuito de San Pablo, que tuvo lluvia en el arranque y en el cierre, terminaron siendo factores determinantes para el resultado final.

Otro de los puntos que dejó disconforme al ex Williams fue la falta de adherencia con los neumáticos intermedios cuando llegó la lluvia. “Fue un finde complicado, pero lo manejamos bien. Podría haber ido mejor. Hay que poder entender el porqué, las cosas que se pudieran haber mejorado y trabajar para la próxima. No teníamos nada de grip en la lluvia, nos costó mucho con intermedios”, explicó.

La maniobra del día para Colapinto y Apline.



Aún así, Franco luego tuvo notoriamente mejor ritmo que Pierre luego de la parada de boxes de ambos.#F1 #Gasly https://t.co/F3ClmswjT5 pic.twitter.com/Larj3dGEiA — uΞmΞrΟs (@Quemeros) November 8, 2026

La parada en boxes también quedó entre los aspectos que el piloto consideró que pudieron resolverse de otra manera. “Fue una buena carrera, aprovechando oportunidades pero no maximizamos el momento de parada. Me hacen parar una vuelta antes, es lo que hay...”, expresó con cierta molestia. Finalmente, Colapinto cruzó la meta en el 13° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly acabó 14°, por lo que Alpine se marchó de Brasil sin sumar puntos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad de la Fórmula 1 continuará dentro de dos semanas con el Gran Premio de Las Vegas, donde el argentino buscará dejar atrás el resultado de Interlagos. La programación comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre a las 21.30, mientras que la segunda sesión será el viernes a la 1. Ese mismo día, a las 21.30, se disputará el tercer entrenamiento.

La clasificación está prevista para el sábado 21 a la 1 de la madrugada, mientras que la carrera se correrá el domingo 22, también desde la 1, en horario argentino. Será una nueva oportunidad para que Colapinto y Alpine revisen los problemas detectados en Brasil y busquen recuperar terreno en el cierre de la temporada.