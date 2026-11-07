Tras la demora, Colapinto quedó eliminado en Q1 y Alpine cerró una clasificación para el olvido en Brasil

La lluvia demoró casi 90 minutos la actividad en Interlagos y los dos autos del equipo francés quedaron afuera en la primera tanda.

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Brasil después de una clasificación marcada por la lluvia, una extensa interrupción y un rendimiento negativo de Alpine . El argentino registró un tiempo de 1m33s327 , terminó 17° y quedó apenas por delante de su compañero Pierre Gasly , que finalizó 18°.

La sesión comenzó bajo condiciones muy complicadas en Interlagos . Todos los pilotos salieron con neumáticos de lluvia extrema, pero la cantidad de agua acumulada obligó a detener rápidamente la actividad con bandera roja . La espera se prolongó durante más de una hora mientras los auxiliares trabajaban sobre distintos sectores del circuito y la organización evaluaba si existían condiciones suficientes para continuar.

La clasificación finalmente se reanudó a las 16:26 , casi una hora y media después del horario original. Con la pista mejorando vuelta tras vuelta, los tiempos comenzaron a bajar rápidamente y Colapinto pasó por registros de 1m39s515, 1m37s361 y 1m35s401 antes de marcar su mejor vuelta.

El argentino llegó momentáneamente al 16° puesto, pero Carlos Sainz mejoró sobre el cierre y lo desplazó nuevamente hacia la zona de eliminación. Gasly tampoco encontró respuestas y cerró inmediatamente detrás con 1m33s449, dejando a los dos Alpine afuera en la primera instancia.

Qué dijo Colapinto después de la clasificación

Lejos de responsabilizar únicamente al clima, Colapinto explicó que el auto nunca logró funcionar correctamente con los neumáticos full wet.

“Al principio de la sesión estaba complicado, patinaba mucho”, reconoció después de bajarse del monoplaza. El argentino señaló especialmente los problemas para encontrar tracción y admitió que su último intento tampoco llegó en condiciones ideales.

Luego de quedar afuera en Q1, Franco Colapinto habló sobre lo que fue la clasificación. Mirá TODA la ️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/ew0wbc7xGS — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2026

“Mi última vuelta fue mala porque tenía las gomas muy sobrecalentadas”, explicó. Según Colapinto, esta fue además la primera experiencia de los actuales autos con ese compuesto en condiciones de lluvia intensa, por lo que la jornada dejó información que Alpine deberá analizar de cara a la carrera.

“Vamos a trabajar para andar más rápido, creo que hay mucho por entender”, afirmó. Y agregó: “Hay mucho que mejorar”. El argentino también respaldó la decisión de interrumpir la clasificación. “Cuando salimos la primera vez estaba inmanejable”, describió sobre las condiciones iniciales de la pista.

Un sábado complicado para Alpine

El resultado confirmó las dificultades que el equipo había mostrado horas antes. En la FP3, Colapinto había terminado 14° con un registro de 1m12s925, tres décimas por detrás de Gasly y a 1s303 de Max Verstappen, quien encabezó aquella sesión.

La clasificación terminó con Lando Norris consiguiendo la pole position con McLaren. George Russell registró el segundo mejor tiempo, aunque una sanción modificará su posición y beneficiará a Kimi Antonelli.

Colapinto había mostrado un rendimiento más competitivo durante el viernes, cuando terminó noveno en la FP1 y 11° en la FP2. Por eso, la eliminación temprana en la qualy representó un retroceso respecto de las sensaciones iniciales del fin de semana.

Para Franco, el foco pasa ahora a la carrera del domingo, que comenzará a las 14:00 de Argentina. El pronóstico mantiene la posibilidad de nuevas precipitaciones, por lo que Alpine deberá encontrar soluciones para un escenario similar al que expuso sus principales debilidades durante la clasificación.