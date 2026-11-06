Se viene el asfalto en un nuevo tramo que conecta con el Paseo Costero: cuál es y cuándo estará listo

La obra de pavimentación y de pluviales ingresó en su etapa final de ejecución para transformar la accesibidad hacia la ribera del río Limay. Los detalles.

La conexión con el Paseo Costero continúa sumando nuevos tramos de asfalto. En este caso, en el sector sur de la ciudad de Neuquén. Se trata de la obra de pavimentación y de pluviales de la calle Saavedra, que ingresó en su etapa final de ejecución para transformar la accesibidad hacia la ribera del río Limay.

El proyecto comprende 15 cuadras de asfalto que vincularán el entramado urbano con el Paseo Costero. Las tareas aseguran una solución técnica integral de drenaje de aguas antes de volcar la carpeta asfáltica definitiva.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó el impacto directo que tendrá la finalización de los trabajos sobre el mapa vial de la capital y valoró el sentido estratégico del plan municipal. “Es una obra muy importante porque esencialmente es una obra de conectividad”, dijo y agregó que “en 15 días está lista”.

La intervención contempla una inversión financiada íntegramente con recursos propios. “2.500 millones con presupuesto propio, con ese presupuesto de superávit que, recordemos, en el 2027 el impacto del superávit es el 50% de la obra pública. Y se llega con esta obra pública donde la ciudad lo necesita”, enfatizó la funcionaria.

“Cada vez que se trabaja con el asfalto de una calle, primero se resuelven los pluviales”, María Pasqualini. “Cada vez que se trabaja con el asfalto de una calle, primero se resuelven los pluviales”, María Pasqualini.

La Municipalidad destacó que la habilitación de este tramo favorecerá el desarrollo turístico de la capital al generar accesos asfaltados y seguros hacia los principales atractivos naturales sobre el margen del río Limay. La infraestructura potencia el uso del espacio público y la recreación de vecinos y visitantes.

“Es una obra que conecta la ciudad, pero que además la conecta con el Paseo Costero. Esto que venimos desarrollando, esa ciudad turística y el acceso a los ríos, en este caso al río Limay”, afirmó Pasqualini.

Por su parte, el subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, brindó precisiones sobre el desarrollo técnico del frente de trabajo: “Estamos trabajando ya en la nivelación y en la en la subbase para en los próximos 15 días pavimentar”.

Conexión con el Paseo Costero: las tareas en Saavedra

Las tareas en la calle Saavedra abarcan la totalidad del trayecto desde la arteria Río Senguer hasta su intersección con Anaya. La obra culminará con un enlace fluido hacia la Avenida Costanera y el Paseo Costero del Limay.

“Va a quedar Saavedra completa desde Río Senguer hasta Anaya con un importante desagüe pluvial que conecta a todos los vecinos con el Paseo Costero”, indicó Vega.

La infraestructura hidráulica fue planificada minuciosamente para canalizar el caudal de lluvia del sector y evitar inundaciones en las viviendas linderas. La estructura cuenta con la supervisión de las áreas técnicas municipales encargadas del planeamiento hídrico.

“Los trabajos pluviales tienen toda la nivelación según la cota Recursos Hídricos, alcantarillas y un caño que desagota el pluvial que está en calle Anaya”, especificó el funcionario.

La concreción de las 15 cuadras de asfalto y la red pluvial sobre Saavedra demuestra el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo equitativo de los barrios de Neuquén. La obra optimizará el flujo vehicular diario y otorgará mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

El nuevo acceso pavimentado hacia el río Limay integrará los barrios del sur con el circuito del Paseo Costero, uno de los puntos turísticos y de esparcimiento más destacados de Neuquén. La obra finalizada transformará la movilidad y potenciará el crecimiento urbano sostenible de la ciudad.

El Chocón sumará 17 cuadras de asfalto y un nuevo sistema pluvial

Por otro lado, la Municipalidad de Neuquén avanza con la pavimentación de la calle El Chocón, desde Paimún hasta la costanera, una intervención de 17 cuadras que incluye la construcción de un complejo sistema de desagües pluviales y demandará alrededor de 14 meses de ejecución, con habitaciones parciales a medida que progresen los trabajos.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la obra tiene un plazo contractual de 450 días y comprende un canal principal que recorrerá un tramo de la calle Los Álamos y continuará por El Chocón hasta Piglia.

“Estamos desarrollando todo el sistema pluvial de Confluencia. También hay un desarrollo de pluviales en distintas calles de Confluencia Urbana y en todo lo que tiene que ver con Confluencia Rural, que va a permitir gestionar el agua superficial en todo ese barrio”, detalló.

El proyecto, dijo, contempla la construcción de un pozo de bombeo de gran envergadura en la intersección de Piglia y la costa del río Neuquén: “Vamos a conducir las aguas hasta ese punto y desde allí hay que sacarlas por impulsión porque está la defensa costera”.

El pavimento se completará hacia el final de la intervención, una vez terminados los trabajos subterráneos. La obra se complementa con la defensa costera sobre el río Neuquén, cuyo paseo ya fue habilitado hasta la calle Aguado, y con las intervenciones que comenzaron en Los Álamos y Copahue.

“Este año tuvimos seis semanas consecutivas de lluvias tenues, pero de larga duración, que hicieron que durante muchos días seguidos el suelo estuviera demasiado saturado. Algunas obras tuvimos que paralizarlas, pero buscamos alternativas para llevar adelante las tareas que sí se podían hacer”, indicó el funcionario.

Indicó que la Municipalidad incorporó equipos de trabajo y reforzó las cuadrillas para recuperar los tiempos, al tiempo que señaló que en el tramo comprendido entre Saturnino Torres y Tronador, las condiciones del terreno obligaron a rehacer tres veces el suelo antes de continuar.

“Estaba muy avanzado y venían lluvias que duraban varios días. Para poder continuar había que hacer el recambio de suelo”, precisó Nicola.