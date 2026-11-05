Encontraron sin vida a una adolescente en Plaza Huincul: qué se sabe

El cuerpo de la menor fue hallado este jueves en su domicilio del barrio Central. Las autoridades mantienen la causa bajo hermetismo.

El trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente enlutó a la comunidad de la ciudad petrolera de Plaza Huincul. El descubrimiento ocurrió este jueves 5 de noviembre a media mañana en el interior de su domicilio del histórico barrio Central.

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén , personal de la Comisaría Sexta de la localidad junto al equipo de emergencias montó un operativo en las inmediaciones de la vivienda tras conocerse el hecho.

Por el momento no se amplió la información aunque se conoció que se trata de una niña de 13 años de edad.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La causa permanece bajo completo hermetismo

Este medio pudo confirmar que la causa es investigada por la fiscalía de la región Comarca (que abarca las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul) bajo el mando del fiscal jefe Gastón Liotard.

Las autoridades realizaron todas las diligencias de rigor y, una vez finalizadas, el cuerpo de la menor fue enviado a la morgue judicial de la capital neuquina para la realización de su correspondiente autopsia.

Se estima que los resultados de la misma se conocerán durante la jornada del viernes.

El CPEM 58 suspendió las clases por duelo

En señal de duelo por el fallecimiento de la adolescente, quien cursaba sus estudios dentro del primer año del CPEM 58, el establecimiento resolvió suspender las clases para este 6 de noviembre en ambos turnos.

A través de un comunicado, la comunidad educativa expresó sus condolencias y acompañó a los familiares, amigos, compañeros y docentes en este difícil momento, manifestando su solidaridad y afecto.

Conmoción por la muerte de un joven en San Patricio del Chañar

San Patricio del Chañar se encuentra conmocionada luego de darse a conocer el fallecimiento de un vecino de la localidad. El cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio en horas del mediodía.

El trágico suceso se conoció este viernes 30 de octubre pasadas las 12:00 horas cuando el cadáver del joven mayor de edad fue descubierto en el predio de un domicilio, a metros de la vereda.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén, el hecho ocurrió en una vivienda de calle Michay, entre Copahue y Chos Malal.

Gentileza Chañar Digital

Luego de recibir el alerta, personal policial de la Comisaría 13 trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias y las causas de la muerte.

Qué logró determinar la investigación

En horas de la tarde, se confirmó que lamentablemente el joven de 19 años habría tomado la decisión de acabar con su vida.

Según fuentes consultadas por este medio, el fallecido era oriundo de San Patricio del Chañar y atravesada un severo cuadro de depresión.

Tras realizar las tareas y aplicar el protocolo establecido, el Ministerio Público Fiscal entregó el cuerpo a su familia.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. No estás solo: Centro de Asistencia al Suicida: 135 Salud Mental Responde Neuquén: 0800-999-0091 las 24 horas