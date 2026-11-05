Robaron una bici y cayeron por las cámaras de seguridad

El operativo policial se realizó el miércoles por la mañana en el barrio Don Bosco, en Neuquén. A las dos mujeres las demoraron y deberán enfrentarse ante la Justicia.

A través de las cámaras de seguridad , personal de la Policía de Neuquén pudo dar con dos mujeres involucradas en el robo de una bicicleta . Ambas fueron demoradas y les realizarán la formulación de cargos correspondiente. Sin embargo, por el momento sólo deberán cumplir con una orden de restricción al comercio donde perpetraron el delito.

Fuentes policiales explicaron que el operativo se llevó a cabo el miércoles 4 de noviembre pasadas las 7.45 de la mañana en un domicilio del barrio Don Bosco , en la capital neuquina. Fue en el marco de una investigación por el hurto de una bicicleta , ocurrido el pasado 31 de octubre .

Por su parte, detallaron que la investigación pudo avanzar gracias a los registros fílmicos captados por las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron examinadas por los investigadores. "Realizaron tareas de identificación y comparación que permitieron individualizar a dos mujeres, presuntamente vinculadas al hecho", agregaron.

Como resultado del allanamiento, los efectivos demoraron a dos mujeres y procedieron al secuestro de distintos elementos de interés para la causa: entre ellos carteras, prendas de vestir, anteojos de sol, pantalones, zapatillas y una campera, los que serían de interés para el esclarecimiento del episodio.

En cuanto a las sospechosas, fueron demoradas y trasladadas para el cumplimiento de los trámites judiciales pertinentes. "Por disposición, finalmente, la Unidad Fiscal interviniente ordenó avanzar con las actuaciones de rigor y la imputación en la causa", expresaron.

También afirmaron que las dos mujeres, por el momento, deberán acatar y cumplir una orden de restricción de acercamiento al establecimiento comercial del cual robaron la bicicleta.

El operativo, en tanto, se llevó a cabo mediante una orden judicial y con la participación de efectivos de la Oficina de Investigaciones de Zona Sur Este y personal de la Comisaría Segunda de Neuquén.

Adolescente robó una bicicleta y la Policía lo atrapó: lo entregó un familiar

Efectivos de la División Investigaciones Zona Norte de la Policía del Neuquén lograron recuperar diversas piezas y elementos pertenecientes a una bicicleta que había sido denunciada como robada en la localidad de Chos Malal. El resultado fue fruto de un trabajo de seguimiento e indagación iniciado a partir de la denuncia radicada por la víctima.

Fuentes policiales informaron que se identificó a seis menores de edad, quienes estaban presuntamente vinculados al hurto de la bici. Sin embargo, luego se constató que fue uno de los adolescentes quien había participado del hecho, ocurrido en la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Tras reunir pruebas suficientes y concretar las tareas de inteligencia correspondientes, el personal policial desplegó un operativo en la zona que permitió ubicar el paradero de las partes sustraídas.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro preventivo de todos los elementos hallados, entre ellos cuadros, cubiertas, horquillas y manubrios.

Las piezas recuperadas fueron puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público Fiscal para continuar con los trámites legales correspondientes, con el objetivo de ser restituidas a su legítimo dueño a la brevedad.

En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para determinar la responsabilidad de las personas involucradas en la causa. Desde la Policía remarcaron, además, que la información recabada también fue gracias a la colaboración de un familiar del adolescente.