El empresario que fingió un ACV y fue condenado por abusar de su hijastra durante 19 años seguirá en preventiva

La defensa busca presentar prueba para una audiencia de impugnación. El fiscal Maximiliano Breide Obeid insistió en que continúan vigente los riesgos procesales de fuga y no sometimiento al proceso.

En una audiencia de revisión de medidas cautelares el Ministerio Público Fiscal solicitó la extensión de la prisión preventiva para J.R., el empresario declarado culpable y condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra durante 19 años.

En una sala de la Ciudad Judicial, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid fundamentó el pedido en la vigencia de los riesgos procesales de fuga y no sometimiento al proceso, los cuales se encuentran acentuados tras el veredicto de un jurado popular y la imposición de una condena.

Cabe destacar que en el historial del hombre de 68 años condenado se constató que fingió un ACV para evitar el proceso judicial. Además, la condena impuesta implica que podría pasar sus últimos días de vida tras las rejas.

El abogado particular que intervino como querellante adhirió al pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. Por su parte la defensa no planteó oposición a la propuesta.

Hasta cuándo seguirá en prisión el empresario

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló el planteo de la fiscalía y la querella y dispuso la prórroga de la detención por cuatro meses, hasta el 8 de marzo de 2027.

Cabe destacar que el 18 de noviembre está prevista una audiencia de admisibilidad en el recurso con el objetivo de la defensa de presentar prueba para una audiencia de impugnación.

Al estar pendiente esta situación, todavía no está firme el recurso de impugnación. Por este motivo, las medidas de coerción buscan que J.R. llegue preso al inicio del cumplimiento de la condena de 17 años.

Esa decisión se traduce en un alivio para los vecinos de dos barrios privados donde el hombre tiene casas y tuvo un breve pero impactante cumplimiento de prisión domiciliaria gracias a que un Tribunal de Impugnación compuesto por los jueces Mauricio Macagno, Federico Sommer y Liliana Deiub tomase la decisión por unanimidad de ratificar la domiciliaria.

Un caso horrorífico como de "serie de Netflix"

El pasado 1 de julio, un jurado popular declaró a J.R. culpable por unanimidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso en la salud física y mental de la víctima, por su condición de guardador y por la convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores.

Luego, en la audiencia de determinación de la pena, el juez técnico le impuso 17 años de prisión de cumplimiento efectivo y la inscripción en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

"Es un hecho como para una serie de Netflix", expreso Caroselli a LM Neuquén, recordando los detalles del caso. En febrero de 2024 la acompañó a la Fiscalía de Neuquén para realizar la denuncia contra su padrastro, el empresario J.R. El relato de la mujer produjo una reacción de incredulidad por parte del fiscal de turno. "Nos miraban de costado, yo les adverti que era un caso casi imposible de que entre en la cabeza de una persona, parecía un cuento", recordó.

Como abogado insistió al fiscal en la realización de un allanamiento inmediato a la casa ubicada en un barrio privado para obtener los cuadernos donde el padrastro le había hecho escribir a la víctima un recuento de los abusos. Tres días después se concretó la diligencia y efectivamente permitió secuestrar los cuadernos que la víctima había mencionado al contar su historia y que terminarían siendo una de las evidencias centrales para acreditar los abusos y la corrupción de menores.

La perversión quedó escrita: los cinco cuadernos que ayudaron a probar los abusos sexuales del empresario

En el final del emblemático juicio contra un reconocido empresario de Neuquén por abusos sexuales a su hijastra durante 19 años, las y los 12 integrantes del jurado popular pidieron revisar cinco cuadernos aportados como prueba. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime: culpable.

Estos cuadernos sobrevivieron al silencio y ocultamiento. Estuvieron guardados durante más de 20 años en la planta alta de una casa de un barrio privado de Neuquén, dentro de un armario que los investigadores terminaron abriendo con la orden judicial.

Durante el juicio se transformaron en una de las pruebas más contundentes para acreditar la teoría de la querella y de la fiscalía: que el reconocido empresario neuquino J.R. (cuyo nombre completo no puede darse a conocer como parte del resguardo a la víctima) construyó un sistema de manipulación que le permitió abusar sexualmente de su hijastra desde que tenía 7 años hasta los 26.

El sistema de sometimiento sexual: "Curaba enfermedades y dolencias"

Durante las diez jornadas del juicio, la fiscalía no describió los abusos como hechos aislados, sino como parte de un sistema construido durante casi dos décadas. Cuando en realidad le generaba un daño psicológica y físico espeluznante, su padrastro se hacía pasar por un médico con poderes espirituales.

El contenido exacto de los cuadernos no puede ser develado por protección a la víctima. Durante el juicio, la prueba fue incorporada por una efectivo del Seguridad Personal de la Policía quien indicó qué dice cada uno de los cuadernos. A su vez testigos declararon sobre la existencia de los cuadernos y el contenido.

En su alegato de apertura, Breide Obeid definió al acusado como "un manipulador". Todas las pruebas aportadas dieron cuenta de que había creado un universo propio, con reglas que imponía puertas adentro de la familia que había que mantener bajo secreto, clave para mantener silenciada a la víctima.

Los cuadernos fueron secuestrados en un allanamiento en la vivienda familiar donde se cometieron la mayoría de los abusos sexuales. Imagen ilustrativa

En este marco, fuentes judiciales allegadas a LM Neuquén indicaron que los cuadernos funcionaban como si fueran un diario íntimo pero donde J.R. le hacía anotar desde muy temprana edad la forma y el periodo de mantener relaciones sexuales, donde los abusos aparecían disfrazados de una misión mística y tratamientos.

El empresario inculcó un comportamiento sectario. De acuerdo a lo señalado a este diario, impuso una ley de energías que regía el funcionamiento familiar, y a través de esa energía, se podían curar enfermedades y dolencias. Aún así, incluso con el invento de un conjuro, todo concluía en abusos sexuales que pasaban como relaciones.

Mencionaron que utilizaba un discurso místico basado en energías, conjuros y una supuesta misión para justificar prácticas sexuales que la víctima, siendo una niña, no podía comprender como abusos.