Sin propuesta salarial del TSJ, SEJuN profundiza las medidas con paros y retiros

El plenario sindical reunió a más de 200 trabajadoras y trabajadores tras una masiva marcha que unificó reclamos con ATEN.

El conflicto entre el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén ( SEJuN ) y el Tribunal Superior de Justicia ( TSJ ) dio un nuevo paso hacia la profundización de las medidas de fuerza.

Tras una concurrida jornada de protesta callejera y un plenario provincial que congregó a más de 200 trabajadores de forma presencial, las bases sindicales votaron un extenso cronograma de paros y retiros que se extenderá hasta mediados de la próxima semana.

La medida responde al estancamiento de las negociaciones paritarias. Desdel el sindicato destacaron que durante la última mesa de diálogo, "los representantes del TSJ no presentaron ninguna oferta salarial superadora" y condicionaron la continuidad de las conversaciones al levantamiento inmediato de las medidas de fuerza.

Si bien desde SEJuN dejaron asentada en el acta la voluntad de mantener abiertos los canales institucionales de diálogo, la falta de respuestas concretas llevó a ratificar y endurecer el esquema de protestas en todo el territorio provincial.

Marcha unificada con los docentes y reclamos al Ejecutivo

La jornada de lucha comenzó a primera mañana con una concentración en las puertas de la Ciudad Judicial. Desde allí, las columnas de judiciales se movilizaron hasta la sede del Tribunal Superior de Justicia, donde unieron fuerzas con la marcha que llevaba adelante el gremio docente ATEN, que también atraviesa un plan de lucha de 48 horas contra la propuesta del Gobierno.

La movilización conjunta marchó luego hacia la Casa de Gobierno, donde los referentes sindicales encabezaron un acto unificado reclamando pautas salariales acordes a la inflación y el cumplimiento de acuerdos previos. Posteriormente, los judiciales se trasladaron a la sede gremial de SEJuN para desarrollar el plenario de delegados y afiliados.

Durante la asamblea se ratificó que cualquier eventual ofrecimiento del TSJ deberá alinearse con las recomposiciones salariales otorgadas a otros escalafones del Estado provincial, al tiempo que se exigió el avance en las recategorizaciones pendientes y se repudiaron los descuentos aplicados por los días de paro, calificados por la conducción gremial como ilegales y arbitrarios.

El cronograma de medidas aprobado en plenario

Frente a la falta de avance negociador, la asamblea definió el siguiente esquema de protestas: