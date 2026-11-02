Los judiciales definen cómo sigue su plan de lucha, con más medidas esta semana

Rechazaron la oferta del TSJ y esperan una nueva convocatoria para redefinir la pauta salarial. Piden el mismo aumento que tuvieron otros estatales

Tras rechazar la última propuesta de actualización salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , los trabajadores judiciales agrupados en SEJUN se reunieron este lunes en un plenario para definir cómo continúan el plan de lucha. Esperan una nueva convocatoria para poder avanzar en un acuerdo superador y así regresar a sus puestos de trabajo.

"Estamos a la espera de una convocatoria, así que lo único que tenemos para discutir es cómo va a seguir el plan de acción gremial", dijo el secretario gremial de SEJUN, Sebastián Antognazza, en relación al encuentro de este lunes, en el que se definieron nuevas medidas de fuerza para esta semana.

Los trabajadores del Poder Judicial profundizarán el plan de lucha tras haber rechazado la última oferta salarial del TSJ y ante la falta de novedades sobre una nueva convocatoria para volver a negociar futuros incrementos de sueldo.

"Esperamos que salga el día de hoy, la idea es asistir a esa mesa de negociación si sale y volvernos a juntar para ver cómo fue el resultado de esa reunión", aclaró en una entrevista con Canal 7.

¿Qué motivó el rechazo de SEJUN? Los judiciales solicitaban un incremento salarial similar al que obtuvieron los trabajadores de otros poderes del Estado, como los que consiguieron gremios como ATE o ATEN.

Claudio Espinoza

"Nosotros venimos solicitando que se incorpore a nuestra pauta salarial las mejoras que han obtenido otros sectores de la administración pública y en ese sentido la oferta del tribunal no alcanza", dijo el dirigente.

Aunque el gremio solicitaba un incremento salarial del 4% para noviembre y 3% para enero, el TSJ ofreció pagar un 2% de suba en noviembre y otro 2% en enero, una oferta que desde el sindicato consideraron insuficiente.

Ascensos y más personal, otros reclamos de SEJUN

La negociación salarial se suma a otros reclamos de la organización sindical, que incluyen el cumplimiento de un plan de carrera judicial y la incorporación de más personal para hacer frente a la creciente demanda de atención en las oficinas del Poder Judicial.

"Estamos solicitando una recategorización para el personal producto, entre otras cosas, del incumplimiento que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia respecto de la activación de la carrera judicial que acordamos a principio de año", dijo Antognazza y agregó que a eso "se suma la sobrecarga laboral que estamos experimentando producto de la regionalización, la implementación del nuevo Código Procesal Civil Adversarial respecto de, por ejemplo, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas".

Para el gremialista, también hace falta sumar más trabajadores al sistema para hacer frente a una demanda creciente de atención.

"Durante el periodo 2026 han ingresado solamente seis personas en Rincón de los Sauces y en Chos Malal, con lo cual es uno de los grandes reclamos que tenemos la dotación de personal ingresante", dijo y agregó que la falta de personal se hace sentir "producto del aumento de la demanda del servicio de justicia por varias cuestiones, la crisis económica, el crecimiento demográfico de la provincia".

Denunció, además, que muchos empleados se van del Poder Judicial para buscar mejores salarios en otros empleos. "La contracara es todo el personal que se va jubilando o fallece o se va a otras dependencias del Estado en busca de mejores condiciones de trabajo y que no se han ido cubriendo esas vacantes", afirmó.