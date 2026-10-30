De qué se trata ATO, la app que creó Mario Pergolini inspirada en su mamá, contra la soledad de los adultos mayores: cuánto cuesta y cómo funciona

¿De qué se trata y cómo es Ato , la app con IA que persigue aligerar la soledad de los adultos mayores ?

De qué se trata ATO, la app que creó Mario Pergilini inspirada en su mamá, contra la soledad de los adultos mayores: cuánto cuesta y cómo funciona

Según lo consigna la Cruz Roja en su guía para un envejecimiento saludable, las actividades sociales reducen los efectos del estrés en el cuerpo y ayudan a las personas a mantenerse involucradas y activas en la comunidad. Sin embargo, hay muchos adultos mayores que a menudo deben lidiar con la soledad . Recientemente, el empresario Mario Pergolini lanzó Ato , una app con IA que busca mitigar la soledad en los adultos mayores . ¿En qué consiste?

En la guía mencionada más arriba, también se subraya que los adultos mayores pueden tener una mejor calidad de vida realizando planes sencillos como ir a un centro comunitario, club o al cine, pintar mandalas, hacer jardinería, o jugar a las cartas.

Ato , la app con IA que busca aligerar la soledad de los adultos mayores , lanzada por el empresario de medios y conductor Mario Pergolini , fue presentada como la compañera de Inteligencia Artificial sin pantallas ni botones diseñada exclusivamente para la tercera edad .

Ato, la app con IA que busca aligerar la soledad de los adultos mayores, fue presentada como la compañera de Inteligencia Artificial sin pantallas ni botones diseñada exclusivamente para la tercera edad.

Ato, a diferencia de los altavoces inteligentes como Alexa o Google Home que requieren configuraciones variadas y están diseñados para hogares automatizados, está desarrollada para simplificar la vida de los adultos mayores.

A través de sus redes sociales, Pergolini comentó que "hace unos años comencé a pensar cómo ayudar a mi mamá que se había quedado ciega. Intenté que un asistente virtual la acompañe y le ayude en las cosas diarias y, sobre todo, a que le haga compañía cuando nadie 'humano' estaba con ella para charlar o ayudarla con, por ejemplo, poner su radio favorita”.

Y añadió: “No avancé mucho, pero entonces me quedó la inquietud. Vi en Instagram que un chico llamado Juan Cereigido estaba por el mismo camino pero mucho más adelantado. ¡Y además me estaba buscando! Nos encontramos, le dije por dónde estaba, él me contó por dónde estaba y decidimos que lo mejor era que siguiera con el proyecto”.

Así funciona Ato, la app con IA contra la soledad de los adultos mayores

Entre las características más destacadas de Ato, la flamante app con IA diseñada para mitigar la soledad de los adultos mayores, pueden mencionarse a las siguientes:

El dispositivo se maneja 100% por voz : no tiene pantallas táctiles, teclados ni aplicaciones complejas para el usuario. Solo se enchufa y se activa hablando de forma natural.

no tiene pantallas táctiles, teclados ni aplicaciones complejas para el usuario. Solo se enchufa y se activa hablando de forma natural. Compañía proactiva: no espera únicamente a que le den una orden; inicia conversaciones de manera espontánea , recuerda historias compartidas, charla sobre música o recuerdos del pasado y estimula la memoria para combatir el deterioro cognitivo.

no espera únicamente a que le den una orden; , recuerda historias compartidas, charla sobre música o recuerdos del pasado y estimula la memoria para combatir el deterioro cognitivo. El puente con la familia: el dispositivo se vincula con la App Familiar para smartphones. Desde allí, hijos o nietos pueden enviarle mensajes de texto que el aparato lee en voz alta, programar recordatorios de medicamentos y turnos médicos, y recibir reportes diarios de actividad para tener la tranquilidad de que el integrante de la familia se encuentre bien.

Cuánto cuesta Ato y los distintos planes que incluye la membresía oficial

Las opciones de preventa y los esquemas de uso disponibles de la app Ato son las siguientes: