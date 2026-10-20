WhatsApp: ¿cómo activar la función para transformar los mensajes de audio en texto?

El servicio de mensajería cuenta con una herramienta que permite pasar las notas de voz recibidas a mensajes tradicionales. Cómo usarla.

Dentro de las distintas herramientas que ofrece WhatsApp , la función de enviar audios es sin dudas una de las más usadas. Fáciles y rápidos de mandar, también pueden volverse un dolor de cabeza para la persona que los recibe, ya sea por una extensa duración o por estar en un lugar incómodo o con mucho ruido para escucharlos.

Buscando una solución a este problema, el servicio de mensajería más usado del mundo habilitó una opción que permite transformar esas notas de voz en texto. Una de las grandes ventajas es que no se necesita instalar ninguna aplicación externa.

Abrir WhatsApp y dirigirse a la sección de Ajustes (o Configuración en iPhone).

y dirigirse a la sección de (o Configuración en iPhone). Ingresar en el apartado Chats .

. Seleccionar la opción Transcripciones de mensajes de voz .

. Activar el interruptor y seleccionar el idioma de preferencia en el que se reciben los mensajes.

Escuchar un audio a veces se vuelve complicado. La función busca ser una solución a este problema.

Una vez habilitada la opción, al recibir un audio aparecerá una notificación debajo del reproductor consultando si se desea realizar la transcripción. Al aceptar por primera vez, la app descargará un pequeño paquete de datos (el motor de procesamiento) y, desde ese momento, el texto se mostrará automáticamente debajo de cada nota de voz.

La herramienta también funciona con mensajes recibidos antes de activarla. Para utilizarla, se debe mantener presionado el mensaje de voz deseado, tocar el menú de los tres puntos en la esquina superior y seleccionar la opción “Transcribir” para desplegar el texto.

Una función que garantiza seguridad

Meta, la empresa dueña del mensajero, aclaró que las transcripciones se procesan íntegramente dentro del propio dispositivo móvil y no en servidores externos. De esta manera, las notas de voz mantienen el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni terceros ni la propia plataforma puedan acceder al contenido.

Dictado por voz, la herramienta en la que trabaja WhatsApp

Los responsables del servicio de mensajería trabajan en una función que permitirá hablarle directamente al celular y convertir esas palabras en texto, para luego enviárselas a quien se desee. A diferencia del dictado tradicional del teclado, la opción estará integrada directamente en la interfaz de WhatsApp.

WhatsApp permitirá grabar un mensaje de voz pero enviarlo como texto.

La aplicación incorporará un nuevo botón dentro de la barra de los chats. Al pulsarlo, el teléfono comenzará a escuchar la voz del usuario y mostrará en pantalla la transcripción mientras esta se genera. Una vez terminado el dictado, será posible revisar el contenido para corregir errores antes de decidir si se envía o se descarta.

El resultado será un mensaje de texto normal. El destinatario no recibirá un archivo de audio ni verá una indicación que revele que el contenido fue creado mediante dictado. Según los sitios especializados, la herramienta aún se encuentra en desarrollo para dispositivos Android y no tiene una fecha oficial de lanzamiento.

Nombres de usuario, la próxima novedad de WhatsApp

La app confirmó la incorporación de nombres de usuario para identificar las cuentas sin necesidad de compartir el número de teléfono. El principal objetivo de esta herramienta es ofrecer un mayor nivel de privacidad.

En ese sentido, la novedad representa un cambio profundo en el funcionamiento del servicio de mensajería, que durante más de 15 años utilizó el número telefónico como único identificador de cada cuenta. Con esta actualización, la plataforma adoptará un sistema similar al de redes sociales como Instagram, donde cada usuario puede ser encontrado mediante un nombre único.

WhatsApp es el servicio de mensajería más usado del mundo, con unos 3.300 millones de usuarios activos. https://pixabay.com/

La función todavía no está habilitada para todos los usuarios, aunque Meta ya inició el proceso de reserva de usernames para que cada persona pueda elegir el suyo antes del lanzamiento oficial. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar en Ajustes .

. Luego acceder a Cuenta .

. Seleccionar la opción Nombre de usuario.

Desde allí, la aplicación permite verificar si el nombre elegido está disponible o utilizar el mismo identificador asociado a Instagram o Facebook. Además, incorpora un generador automático que propone distintas alternativas cuando el nombre deseado ya fue registrado.