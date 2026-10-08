Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y recuperar almacenamiento en el celular en simples pasos

¿Es posible acceder a la papelera de WhatsApp ? De este modo, se puede recuperar almacenamiento en el teléfono celular.

Papelera de WhatsApp: cómo encontrarla y recuperar almacenamiento en el celular

Las copias de seguridad de WhatsApp se guardan en Google Drive en los dispositivos con sistema operativo Android, mientras que, si se posee un iPhone, entonces estas se almacenan en iCloud. Pero, ¿es posible acceder a la papelera de WhatsApp ?

A menudo, es importante realizar una depuración del contenido que se almacena en el teléfono celular, como por ejemplo videos -que ocupan el mayor espacio-, fotos, audios, GIF, stickers o documentos que se reciben o se envían a través de WhatsApp .

WhatsApp no cuenta con una papelera tradicional desde la que se puedan restaurar archivos eliminados , aunque sí existe una herramienta para localizar y borrar contenido que ocupa espacio en el teléfono celular.

Es importante realizar una depuración del contenido que se almacena en el teléfono celular.

Como esta función permite liberar memoria sin eliminar el historial completo de mensajes ni salir de los chats, suele confundírsela con una papelera.

Para acceder a la herramienta de almacenamiento de WhatsApp, es preciso seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos de la esquina superior derecha.

y tocar los tres puntos de la esquina superior derecha. Ingresar en “Ajustes”, luego en “Almacenamiento y datos” y seleccionar “Administración de almacenamiento”. La pantalla muestra cuánto espacio usan los archivos y permite ordenarlos por conversación, tamaño o cantidad de veces que fueron reenviados.

En este menú se pueden identificar los chats individuales, grupos o canales que reúnen más contenido multimedia. WhatsApp también presenta categorías como “Revisa y elimina elementos”, archivos grandes y contenidos reenviados muchas veces. Así, es posible encontrar primero los elementos que tienen mayor impacto en el almacenamiento del celular.

también presenta categorías como “Revisa y elimina elementos”, archivos grandes y contenidos reenviados muchas veces. Así, es posible encontrar primero los elementos que tienen mayor impacto en el almacenamiento del celular. Al abrir una categoría, se pueden revisar y marcar fotos, videos, audios, GIF, stickers y documentos para eliminarlos. El borrado afecta a los archivos seleccionados, no al intercambio completo de mensajes.

Una vez eliminado el contenido desde WhatsApp, la aplicación no cuenta con una opción propia para restaurarlo.

El truco que permite recuperar los mensajes eliminados en el WhatsApp

El truco que permite recuperar los mensajes eliminados en el WhatsApp consiste en realizar un procedimiento basado en determinados pasos:

Al intentar recuperar un mensaje, primero debe comprobarse cuándo se realizó la última copia de seguridad. Si ese respaldo fue creado antes de que se eliminara el mensaje, existe la posibilidad de que todavía se encuentre almacenado.

Revisar la fecha de la última copia de seguridad de WhatsApp .

. Confirmar que el respaldo sea anterior a la eliminación del mensaje.

Desinstalar WhatsApp del teléfono.

del teléfono. Volver a instalar la aplicación .

. Iniciar sesión con el mismo número telefónico.

Aceptar la opción para restaurar la copia de seguridad cuando WhatsApp la muestre.

WhatsApp no cuenta con una papelera tradicional desde la que se puedan restaurar archivos eliminados.

Tras realizar este proceso, las conversaciones volverán a como estaban antes de que se eliminaran. Los mensajes nuevos serán eliminados y no aparecerán en el chat.

Asimismo, según WhatsApp, para recuperar mensajes borrados en la app se deben seguir los siguientes pasos: