Esta técnica es ideal para esta época del año, donde el clima inestable impide colgar las prendas al sol. Cómo aprovecharla.

Cómo secar la ropa más rápido en los días de lluvia y humedad

El clima inestable, con lluvias recurrentes en gran parte del país, está convirtiendo una tarea simple en una misión imposible. Hablamos de secar la ropa tras lavarla. La falta de sol hace que las prendas permanezcan mojadas por horas o días. Y a esto se suman otros problemas, como que adquieran olor a humedad, pierdan la suavidad o queden arrugadas.

Frente a este problema cotidiano, existe una técnica sencilla que se utiliza en Brasil y que permite mejorar el proceso de secado sin necesidad de comprar productos especiales ni recurrir a electrodomésticos tradicionales como estufas, ventiladores o secarropas eléctricos.

A esta técnica se la conoce como “estirado suave ” y su secreto consiste en preparar correctamente cada prenda antes de colocarla en el tender. El método propone sacudir, acomodar y estirar cuidadosamente las telas con las manos para evitar que queden amontonadas, arrugadas o con sectores doblados sobre sí mismos.

La técnica apunta a que le la ropa quede lo más extendida posible, evitando pliegues que retengan la humedad.

De esta manera, se busca que una mayor superficie de la ropa quede expuesta al aire y que la humedad pueda evaporarse de manera más uniforme. El procedimiento se realiza inmediatamente después de sacar la ropa del lavarropas y antes de colgarla. Su principal objetivo es eliminar los pliegues que se forman durante el lavado y evitar que las telas queden apelmazadas.

Cuáles son las ventajas del “estirado suave”

Esta técnica tiene varios beneficios, especialmente cuando se debe secar la ropa dentro de casa y no se cuenta con un espacio exterior donde aprovechar la luz del sol. Entre sus principales ventajas se destacan:

Favorece un secado más uniforme : al eliminar los pliegues y extender las telas, se evita que algunas zonas permanezcan húmedas mientras otras ya están secas.

: al eliminar los pliegues y extender las telas, se evita que algunas zonas permanezcan húmedas mientras otras ya están secas. Ayuda a reducir las arrugas: acomodar las prendas antes de colgarlas permite que se sequen con menos marcas y facilita el planchado posterior.

acomodar las prendas antes de colgarlas permite que se sequen con menos marcas y facilita el planchado posterior. Contribuye a conservar la forma de la ropa: al manipular las telas con cuidado y evitar tirones, se reduce el riesgo de deformaciones durante el tendido.

al manipular las telas con cuidado y evitar tirones, se reduce el riesgo de deformaciones durante el tendido. No requiere gastar dinero : no hace falta comprar productos, accesorios ni máquinas especiales para aplicar el procedimiento.

: no hace falta comprar productos, accesorios ni máquinas especiales para aplicar el procedimiento. Permite ahorrar tiempo: preparar las prendas antes de colgarlas puede mejorar las condiciones de secado y evitar que sea necesario acomodarlas varias veces.

preparar las prendas antes de colgarlas puede mejorar las condiciones de secado y evitar que sea necesario acomodarlas varias veces. Ayuda a prevenir el apelmazamiento: mantener las telas extendidas evita que permanezcan demasiado tiempo comprimidas o dobladas mientras están húmedas.

Cómo aplicar el “estirado suave”, paso a paso

Es importante no llenar el tender de ropa y que haya espacio entre las prendas para que circule el aire.

Para utilizar esta técnica brasileña no hace falta ningún elemento adicional. Solamente se necesitan las manos y unos minutos para acomodar cada pieza. Para aprovechar sus beneficios, lo recomendable es realizar el procedimiento con cada prenda por separado. Estos son los pasos para ponerla en práctica:

Retirar rápido la ropa del lavarropas : evitar que las prendas queden acumuladas dentro del tambor durante mucho tiempo.

: evitar que las prendas queden acumuladas dentro del tambor durante mucho tiempo. Sacudir cada prenda: tomarla desde los extremos y realizar algunos movimientos suaves para desarmar los pliegues que se formaron durante el lavado.

tomarla desde los extremos y realizar algunos movimientos suaves para desarmar los pliegues que se formaron durante el lavado. Estirar la tela con las manos: pasar las manos por la superficie de la prenda para alisarla. Es importante hacerlo sin ejercer demasiada fuerza, especialmente cuando se trata de materiales delicados.

pasar las manos por la superficie de la prenda para alisarla. Es importante hacerlo sin ejercer demasiada fuerza, especialmente cuando se trata de materiales delicados. Revisar las zonas más complicadas: prestar especial atención a los cuellos, los puños, las mangas, las costuras y los bordes, lugares donde suelen quedar dobleces que retienen humedad.

prestar especial atención a los cuellos, los puños, las mangas, las costuras y los bordes, lugares donde suelen quedar dobleces que retienen humedad. Colocar la prenda en el tender: una vez acomodada, colgarla procurando que quede completamente extendida y sin partes superpuestas.

una vez acomodada, colgarla procurando que quede completamente extendida y sin partes superpuestas. Dejar espacio entre las prendas: evitar llenar el tender de punta a punta. La separación permite que el aire circule alrededor de las telas y favorece la evaporación del agua.

evitar llenar el tender de punta a punta. La separación permite que el aire circule alrededor de las telas y favorece la evaporación del agua. Utilizar perchas cuando sea posible: las camisas, las remeras y otras prendas similares pueden colocarse en perchas para mantenerlas desplegadas y facilitar su secado.

Una vez cumplido con el procedimiento, se recomienda revisar las prendas después de algunas horas. Si una parte continúa húmeda, se puede cambiar su posición o darla vuelta para que el aire llegue a las zonas que todavía conservan agua.