Este truco casero, al igual que muchos otros, es de gran utilidad. ¿Por qué es aconsejable poner una rodaja de limón en el placard de la ropa ?

¿Qué tiene que ver una rodaja de limón con el placard de la ropa? El truco que pocos conocen

Además de sus propiedades alimenticias, el limón es una fruta que proporciona múltiples beneficios. El aceite esencial de limón es empleado en perfumería, aunque también se utiliza en terapia por sus propiedades antisépticas. ¿Por qué es aconsejable poner una rodaja de limón en el placard de la ropa ? ¿Para qué sirve?

Asimismo, el limón -debido a su ácido cítrico y a sus propiedades antibacterianas- repele a diversos insectos, entre ellos las cucarachas. El secreto para que este insecticida natural y casero resulte efectivo es el de cortar esta fruta en rodajas y colocarlas en lugares estratégicos de la cocina.

Poner una rodaja de limón en el placard de la ropa proporciona los siguientes beneficios:

Además de sus propiedades alimenticias, el limón es una fruta que proporciona múltiples beneficios.

Neutraliza olores persistentes.

persistentes. Aporta una fragancia fresca y suave.

fresca y suave. Reduce la presencia de bacterias responsables de los aromas indeseados.

responsables de los aromas indeseados. Absorbe el aroma a ropa guardada y humedad, sin dejar rastros ni impregnaciones artificiales en las telas.

Este método -emplear una rodaja de limón en el placard de la ropa- consiste en simples pasos:

Cortar una rodaja de limón fresco.

fresco. Ubicarla en un recipiente pequeño dentro del placard , lejos del contacto directo con la ropa .

, lejos del contacto directo con la . Dejar actuar entre uno y dos días.

Retirarla cuando el aroma del limón se haya desvanecido o si persiste el olor a humedad.

se haya desvanecido o si persiste el olor a humedad. Este procedimiento puede repetirse con una nueva rodaja para mantener la eficacia de este truco casero.

Un dato clave: evitar el contacto directo del cítrico con las prendas, puesto que el jugo del limón podría humedecer o manchar ciertos tejidos. Asimismo, es conveniente emplear un platito o soporte que ayude a proteger la ropa y aprovechar las propiedades del limón sin inconvenientes.

Es importante evitar el contacto directo del cítrico con las prendas, puesto que el jugo del limón podría humedecer o manchar ciertos tejidos.

Otro truco casero que permite emplear el limón en la limpieza del hogar

A la hora de limpiar las hornallas de una cocina, el vinagre es una opción natural, ecológica y barata por excelencia. Es bueno para limpiar cualquier tipo de electrodoméstico y las cocinas de gas no son la excepción. Claro que existen otras posibilidades. El truco para limpiar las hornallas de la cocina sin esfuerzo consiste en emplear jugo de limón con jabón neutro o detergente biodegradable.

Uno de los secretos mejor guardados de las propiedades naturales del limón es que incluye aceites esenciales con acción antibacterial y desengrasante. En tanto, el jabón contribuye a disolver la grasa sin dañar la superficie metálica.

Así, y luego de apagar la hornalla de la cocina, cerrar la llave de gas y retirar las rejillas, se puede aplicar este truco infalible:

Colocar el jugo de dos limones en un bol.

en un bol. Agregar una cucharada de jabón neutro o detergente ecológico.

Incorporar media taza de agua tibia y mezclar bien.

Con una esponja, aplicar la mezcla sobre las partes sucias de la hornalla.

Dejar reposar la preparación entre 10 y 15 minutos para que ablande la suciedad.

Frotar y enjuagar.

Pasar una esponja suave o un cepillo pequeño en círculos.

Enjuagar con agua tibia y secar con un paño limpio.

En tanto, para remover la grasa del horno y las asaderas también es posible recurrir al jugo de limón, un limpiador natural y excelente para eliminar la grasa. Para llevar adelante este truco casero, se debe diluir el jugo de uno o dos limones en un litro de agua caliente y aplicar con una esponja.