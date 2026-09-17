El árbol ideal para el hogar: tiene hojas todo el año, flores comestibles y frutos aromáticos

Es una especie que se adapta a jardines y patios, ofrece sombra, frutos dulces y aromáticos y requiere cuidados relativamente simples.

El guayabo es una gran alternativa elegida para jardines y patios.

El guayabo, cuyo nombre científico es Psidium guajava, se convirtió en una alternativa elegida para jardines y patios por sus múltiples características. Es un árbol tropical de hoja perenne que brinda sombra durante los meses de mayor temperatura y puede adaptarse a distintos climas templados sin requerir una infraestructura especial ni cuidados excesivos.

Una de sus principales ventajas es su tamaño. La copa puede alcanzar entre 3 y 6 metros de altura, una dimensión que permite incorporarlo tanto en terrenos amplios como en espacios más reducidos. Además de generar una sombra abundante y pareja, durante la floración produce flores perfumadas que atraen a distintas especies de la biodiversidad local.

Entre ellas se encuentran abejas, mariposas y aves , que encuentran en el árbol una fuente de alimento y refugio. A esto se suma la posibilidad de aprovechar tanto sus frutos como sus hojas, lo que convierte al guayabo en una especie con un uso que va más allá de su función ornamental.

Por qué el guayabo es una opción para patios urbanos

El comportamiento de sus raíces es uno de los aspectos que favorece su incorporación en espacios urbanos. A diferencia de otras especies frutales que pueden generar inconvenientes con sus raíces, el guayabo presenta un sistema radicular y un tronco poco agresivos.

Esta característica permite ubicarlo cerca de construcciones con un menor riesgo de afectar aceras o cimientos. De todos modos, como ocurre con cualquier árbol, la elección del lugar debe contemplar el espacio disponible para su crecimiento y las condiciones del suelo.

El guayabo también se destaca por su resistencia. Puede soportar períodos de altas temperaturas durante el verano, presenta una buena tolerancia al viento y es capaz de atravesar períodos breves de sequía. Estas características hacen que pueda mantenerse con intervenciones relativamente mínimas una vez establecido.

Frutos aromáticos y con vitamina C

Uno de los principales atractivos del árbol son sus frutos. Las guayabas tienen una forma generalmente redondeada y una pulpa dulce y aromática, que puede presentar tonalidades amarillas o rosadas.

Además de consumirse frescas, pueden utilizarse para preparar jugos y distintas elaboraciones caseras. Su contenido de vitamina C es otro de los componentes destacados de este fruto, que puede producirse durante gran parte del año bajo condiciones adecuadas.

La posibilidad de obtener alimento directamente del árbol convierte al guayabo en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan sumar especies productivas a sus patios o jardines.

Las hojas también se pueden aprovechar

El uso del guayabo no se limita a sus frutos. Sus hojas, que permanecen durante todo el año debido a que se trata de una especie perenne, también son utilizadas para preparar infusiones naturales.

Para elaborarlas se pueden hervir las hojas durante aproximadamente cinco minutos. Tradicionalmente, este tipo de infusión es utilizado por sus propiedades digestivas y para aliviar algunas molestias asociadas a los resfriados. También se le atribuye un aporte al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Qué cuidados necesita el guayabo

Para desarrollarse de manera saludable, el guayabo necesita principalmente una ubicación con sol pleno y un suelo que tenga buen drenaje. Estas condiciones favorecen tanto su crecimiento como la producción de flores y frutos.

Durante el verano requiere riegos entre dos y tres veces por semana. La frecuencia puede ajustarse de acuerdo con las condiciones ambientales y la humedad del suelo, especialmente durante períodos de temperaturas elevadas.

El abonado también forma parte de sus cuidados. Se recomienda incorporar abono orgánico cada dos meses para acompañar el crecimiento de la planta y mantener las condiciones necesarias para su desarrollo.

En cuanto a la poda, no necesita intervenciones severas. Una vez al año alcanza con retirar las ramas secas o dañadas, una tarea que permite conservar la estructura del árbol y favorecer su vitalidad.

Por sus hojas persistentes, su capacidad para producir sombra, sus flores perfumadas y sus frutos aromáticos, el guayabo reúne en un mismo árbol características ornamentales y productivas. A esto se suma su resistencia y un mantenimiento relativamente sencillo, dos condiciones que explican su presencia cada vez más frecuente en patios y jardines.