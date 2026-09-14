Fin del debate: hacia dónde va el papel higiénico y por qué

Se terminó la eterna discusión doméstica. Te contamos cuál es la orientación definitiva del rollo para ganar comodidad.

La posición del rollo de papel higiénico genera más debate del que parece, y resulta que no es completamente indiferente. Existe una orientación que resulta más práctica y que puede reducir el contacto con superficies cercanas al inodoro: con el extremo del papel hacia adelante y por encima del rollo.

Colocado de esa manera, la hoja queda separada de la pared y es más sencillo identificar el borde y cortar la cantidad necesaria sin necesidad de buscar a tientas.

También permite tomar el papel sin tener que rozar el soporte o la superficie de la pared, lo que desde el punto de vista de la higiene representa una ventaja concreta. Además, facilita el control de cuánto papel se usa, reduciendo el riesgo de tirar de más sin querer.

Qué pasa si el papel queda hacia atrás

Cuando el extremo queda por detrás del rollo, la extracción puede volverse incómoda. En muchos soportes es necesario introducir la mano por debajo del rollo para encontrar el borde, lo que aumenta las posibilidades de tocar el soporte o la pared con mayor frecuencia.

Sin embargo, colocar el rollo hacia atrás no significa que el papel esté contaminado ni constituye un problema sanitario en sí mismo. La elección puede depender también del tipo de soporte, el espacio disponible en el baño y las preferencias de cada hogar. En algunos casos, por ejemplo cuando hay niños pequeños o mascotas que tienden a tirar del papel, la posición hacia atrás puede ser práctica para limitar el desenrollado accidental.

En definitiva, la orientación correcta desde el punto de vista de la comodidad y la higiene es hacia adelante. Pero el factor más determinante sigue siendo el lavado de manos después de cada uso, independientemente de cómo esté colocado el rollo.

¿Chau papel higiénico?: la nueva opción para el baño

Lo que durante décadas pareció una extravagancia asiática, ahora empieza a instalarse en Europa. Se trata de un dispositivo que se presenta como una alternativa higiénica y sustentable frente al papel tradicional.

Los inodoros con chorro de agua, conocidos como washlets, ya no se ven solamente en hogares japoneses. Modelos de alta gama ocupan un lugar en hoteles cinco estrellas de Londres, París o Múnich, y ahora también aparecen en viviendas particulares, restaurantes y aeropuertos del continente europeo.

Estos dispositivos combinan funciones de limpieza con chorros de agua, control de temperatura, secado automático y hasta tapa con sensor. Las marcas que los fabrican, como la japonesa TOTO, impulsan su expansión apoyadas en una mezcla de lujo, tecnología y cuidado personal.

Aunque su uso todavía resulta marginal en Occidente, la tendencia va en alza. Las redes sociales viralizan sus beneficios, y las nuevas generaciones —más receptivas al cambio— comienzan a ver en estos inodoros una opción moderna, ecológica y, sobre todo, cómoda.