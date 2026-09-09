El truco para eliminar el olor a humedad de las toallas con estos 4 elementos caseros

En invierno, sobre todo, cuesta eliminar el olor a humedad de las toallas y toallones . Este truco casero proporciona una solución práctica y sencilla que contribuye a la limpieza de estas prendas.

El truco para eliminar el olor a humedad de las toallas

Las toallas -o toallones- suelen acumular humedad y bacterias que generan ese aroma desagradable difícil de remover. Y si bien algunos suavizantes tradicionales solo disimulan este aroma persistente , lo cierto es que, sobre todo en invierno, es trabajoso mantener la correcta limpieza de estas prendas .

Recientemente, el ingeniero químico Diego Fernández -a través de su canal de YouTube- brindó el truco casero para eliminar el olor a humedad en las toallas . Lo cierto es que este truco casero proporciona una solución práctica y sencilla. Además, se lleva a cabo con pocos ingredientes que son muy sencillos de conseguir. Y lo mejor de todo es que posibilita que ese olor a humedad que acumulan las toallas desaparezca por completo.

Para poner en práctica el truco casero que elimina el olor a humedad de las toallas , es preciso reunir los siguientes ingredientes:

50 ml de alcohol.

20 gotas de aceite esencial, preferentemente de eucalipto, romero o árbol de té.

100 ml de agua, de preferencia filtrada o embotellada.

Un atomizador.

Es importante destacar que, amén de aplicar este truco casero, para evitar el problema que vuelva a aparecer el olor a humedad en las toallas es clave secar las toallas completamente después de cada uso, preferentemente al sol o en espacios bien ventilados. Además, no se recomienda sobrecargar el lavarropas, ya que esto impide un enjuague adecuado.

La guía paso a paso para aplicar el truco casero que les quita el olor a humedad a las toallas

Para aplicar el truco casero que les quita el olor a humedad a las toallas, es preciso seguir esta guía paso a paso:

Mezclar los ingredientes: colocar el alcohol, el agua y el aceite esencial dentro del atomizador.

Antes de cada aplicación, agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.

Rociar la toalla: una vez utilizada, extender la toalla y aplicar la preparación por ambos lados.

y aplicar la preparación por ambos lados. Repetir el procedimiento: se recomienda realizar este proceso después de cada uso para mantener una sensación de frescura.

Esta combinación de alcohol, agua y aceites esenciales ayuda a disminuir el crecimiento de bacterias en las fibras del tejido, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores.

Además de aportar una fragancia agradable, esta preparación permite que las toallas mantengan una sensación de limpieza y frescura durante más tiempo entre un lavado y otro, especialmente cuando se las deja secar correctamente después de cada uso.

Antes de cada aplicación, se debe agitar bien el envase para integrar correctamente todos los componentes.

Otro truco que permite desterrar el olor a humedad en las toallas

Existe otro truco casero que contribuye a desterrar el olor a humedad en las toallas: poner vinagre en el lavarropas. El vinagre blanco contiene ácido acético en concentraciones que oscilan entre el 5% y el 8%, proporcionándole propiedades antibacterianas, desincrustantes y desodorizantes, cuya acción no se limita a perfumar la ropa, sino que actúa en profundidad sobre las fibras textiles.

Uno de los usos más destacados del vinagre blanco está vinculado con la eliminación de olores persistentes. El vinagre blanco descompone esas bacterias desde la raíz. Asimismo, permite que las telas recuperen su capacidad de absorción. Esto ocurre porque elimina residuos de detergente acumulados que, con el tiempo, forman una película invisible sobre las fibras.

El único vinagre recomendado es el vinagre blanco de alcohol. Otros tipos, como el de manzana o vino, contienen azúcares y pigmentos que pueden manchar las telas o dejar residuos. Si el vinagre se aplica como suavizante incorporar 125 ml (media taza) en el compartimento correspondiente.