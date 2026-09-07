La decoración de interiores está dejando de lado las tonalidades neutras para volver al color . La nueva opción que gana terreno.

El gris ya no será tendencia: este color impensado lo reemplaza en la decoración de interiores

A la hora de diseñar el interior de los hogares , siempre primó una regla clave: el color debía ser neutro. Así, tonalidades como blanco puro, beige arena y gris ceniza se convirtieron en un estándar absoluto, buscando transmitir paz, limpieza y espacio. Sin embargo, tras años de hegemonía neutra, el color está volviendo gracias a una nueva tendencia .

El responsable de este cambio de paradigma es el amarillo manteca , o “ butter yellow ”. Este color se acerca al beige, pero suma una cuota de calidez y optimismo . Es un amarillo muy desaturado, mezclado con blanco y una pequeña dosis de gris que le quita intensidad y lo vuelve mucho más fácil de incorporar a los interiores.

El amarillo manteca surge como una nueva tendencia para interiores. Por décadas, los tonos neutros fueron los más requeridos por la facilidad de combinar. Así, se logra una estética prolija y serena , pero también una cierta homogeneización .

El amarillo manteca o "butter yellow" es la nueva tendencia para interiores.

Este tono de amarillo está asociado a la primera luz del día. Foto: Mel Ruiz

Cómo incorporar el amarillo manteca al hogar

Una de sus principales ventajas es su versatilidad. No se necesitan pintar todas las paredes de la casa para unirse a la tendencia. Algunas formas de integrarlo pueden ser:

Paredes con matices: si se busca un cambio radical, pintar las paredes de un salón o dormitorio en este tono genera una atmósfera envolvente. Combinarlo con molduras blancas para mantener una estética sofisticada.

si se busca un cambio radical, pintar las paredes de un salón o dormitorio en este tono genera una atmósfera envolvente. Combinarlo con molduras blancas para mantener una estética sofisticada. Textiles estratégicos: es la forma más fácil y económica de probar la tendencia. Almohadones, mantas de lana, cortinas de lino, tapizados o incluso una alfombra en amarillo manteca pueden transformar un sofá gris oscuro o azul marino, aportando un toque de vitalidad sin alterar la estructura del espacio.

es la forma más fácil y económica de probar la tendencia. Almohadones, mantas de lana, cortinas de lino, tapizados o incluso una alfombra en amarillo manteca pueden transformar un sofá gris oscuro o azul marino, aportando un toque de vitalidad sin alterar la estructura del espacio. Piezas de mobiliario: una silla o incluso un aparador lacado en este tono se convierten instantáneamente en el punto focal de la habitación. Al ser un color tan suave, estas piezas no compiten con el resto de la decoración, sino que la realzan.

una silla o incluso un aparador lacado en este tono se convierten instantáneamente en el punto focal de la habitación. Al ser un color tan suave, estas piezas no compiten con el resto de la decoración, sino que la realzan. Pequeños detalles: desde vajillas hasta marcos de cuadros o lámparas de sobremesa, el amarillo manteca se presta de maravilla para los objetos pequeños.

Esta tonalidad aporta calidez sin ser intenso. Foto: Mel Ruiz

Con qué otros colores se puede combinar

El amarillo manteca puede acompañarse tanto con colores suaves como con tonos más intensos. Algunas opciones son:

Rosa empolvado: genera una atmósfera cálida y suave.

genera una atmósfera cálida y suave. Celeste claro: aporta frescura y un aire más contemporáneo.

aporta frescura y un aire más contemporáneo. Violetas, morados, rojos y bordó: pueden convertirse en acentos fuertes que hagan que el butter yellow se vea mucho más actual.

pueden convertirse en acentos fuertes que hagan que el butter yellow se vea mucho más actual. Maderas claras: las texturas naturales ayudan a darle profundidad al ambiente y evitar que el color se perciba plano.

Los tres errores a evitar

Antes de sumarse a la tendencia, hay algunos factores a tener en cuenta: