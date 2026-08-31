Adiós piscina celeste: este es el color de pintura tendencia para el verano 2027, más sofisticado y natural
Esta alternativa es menos artificial y se combina de forma más natural con los elementos tradicionales del patio o jardín. Su efecto sobre el agua.
El celeste y el azul siguen siendo los colores predominantes en los revestimientos de las piscinas. Pero desde hace tiempo, comenzaron a surgir otras alternativas que, año a año, ganan protagonismo. Esto se debe a que en los proyectos más actuales buscan integrarse cada vez más en el jardín y en el paisaje mediante tonalidades menos artificiales.
De cara a la temporada de verano 2027, ya hay una tonalidad que se posiciona como una tendencia ideal entre quienes buscan alejarse de la estética tradicional y lograr un espacio más cálido y sofisticado. Otra de las ventajas es que se adapta fácilmente a los materiales habituales en patios y terrazas. Hablamos del color arena.
Por qué el color arena es la nueva tendencia para revestir la piscina
Asociado con la frescura, la limpieza y las aguas cristalinas, el azul se convirtió en la elección casi automática para revestimientos, venecitas, pinturas y materiales interiores. Sin embargo, opciones como arena, tierra, beige y piedra surgieron como alternativas en proyectos particulares y complejos turísticos para evitar una apariencia intensa o artificial.
Inspirado en las playas, los paisajes naturales y las tonalidades cálidas de la tierra, el arena apunta a integrar el espejo de agua con el entorno y a crear una atmósfera más serena, sofisticada y cercana a la naturaleza. En los últimos años, los ambientes al aire libre comenzaron a pensarse como una extensión de la vivienda. Terrazas, jardines, galerías y piscinas dejaron de ser sectores aislados para convertirse en espacios destinados al descanso, la convivencia y el contacto con el paisaje.
El color arena se mezcla perfectamente con el agua, la vegetación y los materiales utilizados en el entorno. Su tonalidad puede combinarse con madera, piedra, cemento alisado, fibras naturales y plantas, generando una composición armónica. Además, permite que la piscina se adapte tanto a diseños contemporáneos como a propuestas de inspiración mediterránea, rústica o minimalista.
La tonalidad natural del agua, una de las ventajas
Uno de los principales atractivos del revestimiento arena es el efecto visual que produce sobre el agua. A diferencia de los revestimientos azules, que suelen intensificar los tonos fríos, las superficies arenosas generan una coloración que va desde el turquesa suave hasta el verde agua o el azul verdoso, dependiendo de la profundidad, la iluminación y el entorno.
Además, el resultado va cambiando a lo largo del día. Bajo la luz directa del sol, el agua adquiere una apariencia luminosa y tropical. Durante el atardecer, los reflejos cálidos del revestimiento contribuyen a crear una imagen más envolvente. En espacios con vegetación, el contraste entre el verde de las plantas y el tono natural del agua refuerza la sensación de estar frente a una laguna o un paisaje costero.
Las ventajas de elegir el color arena en piscinas
- Integra la pileta con el entorno: sus tonos cálidos combinan con jardines, piedras, madera, arena y materiales naturales.
- Genera una apariencia más sofisticada: ofrece una alternativa elegante frente a los revestimientos azules tradicionales y puede aportar una estética similar a la de hoteles y complejos de descanso.
- Produce colores de agua cambiantes: según la profundidad y la iluminación, el agua puede verse turquesa, verde agua o azul verdosa, con un efecto natural y atractivo.
- Aporta calidez visual: a diferencia de los colores fríos, el arena crea un ambiente más acogedor y relajante, especialmente en patios y terrazas.
- Se adapta a distintos estilos arquitectónicos: puede acompañar casas modernas, diseños rústicos, propuestas mediterráneas y espacios minimalistas.
- Favorece una imagen atemporal: al tratarse de una tonalidad neutra, tiene menos riesgo de quedar asociada a una moda pasajera o de generar cansancio visual.
- Combina fácilmente con otros colores: permite incorporar muebles, sombrillas, textiles y accesorios en tonos verdes, blancos, terracota, madera o gris.
- Refuerza la sensación de bienestar: su vínculo con la playa y la naturaleza puede contribuir a crear un espacio pensado para el descanso y la desconexión.
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