De acuerdo a una normativa vigente, los inodoros ubicados en los aeropuertos y restaurantes tienen el asiento abierto en forma de U . ¿A qué se debe esta disposición?

Por qué los inodoros de aeropuertos y restaurantes tienen el asiento abierto en forma de U: la explicación de un experto

La Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO) define una normativa en los baños de uso público en espacios de alta concurrencia -como aeropuertos y restaurantes- por la cual los inodoros deben tener el asiento abierto en forma de U . ¿A qué se debe esta disposición?

Los códigos y estándares de la IAPMO proporcionan desde hace años soluciones innovadoras para la protección de la salud, la seguridad y el bienestar públicos.

Los inodoros de aeropuertos y restaurantes tienen el asiento abierto en forma de U por los siguientes motivos:

De acuerdo a una normativa vigente, los inodoros de aeropuertos y restaurantes deben tener el asiento abierto en forma de U.

Reducir la contaminación cruzada.

Comodidad en la higiene íntima, especialmente para las mujeres.

Facilitar el trabajo del personal de limpieza.

En relación al primero de los motivos mencionados más arriba, al reducir la superficie de contacto el asiento en abierto en forma de U baja también la probabilidad de que los gérmenes de un usuario pasen a otro.

En tanto, el segundo de los motivos se vincula con otro aspecto importante: facilitar que las mujeres puedan higienizarse con mayor comodidad y prevenir de ese modo el contacto genital con la superficie del asiento durante el proceso. Este aspecto fue determinante en la estandarización del modelo para espacios públicos.

Asimismo, como este tipo de inodoro presenta asientos abiertos, el acceso a las superficies del sanitario es más sencillo para el personal de limpieza, lo que permite intervenciones más rápidas y eficientes.

Hugo Aguilar, vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, subrayó que los asientos abiertos en los baños públicos ayudan a minimizar el riesgo de contacto con posibles contaminantes dejados por usuarios anteriores.

Cómo se denominan los inodoros con asiento abierto en forma de U

A este diseño de inodoro con asiento abierto en forma de U se lo conoce internacionalmente como "open-front toilet seat" (asiento de frente abierto).

El origen de este inodoro con asiento abierto en forma de U se vincula con la búsqueda de soluciones específicas relacionadas con problemas de salud pública, que fueron identificados a lo largo del tiempo. Y es por esto que la ingeniería sanitaria y los estudios sobre higiene determinaron que la forma en U era la más indicada para espacios donde garantizar la limpieza es tarea difícil.

Al reducir la superficie de contacto, baja también la probabilidad de que los gérmenes de un usuario pasen al siguiente.

Así, la inclusión de este diseño en los códigos y normativas internacionales fue el resultado de la colaboración entre organismos de plomería, autoridades sanitarias y expertos en salud pública. La implementación de los inodoros con asiento abierto en forma de U demostró ser efectiva para reducir riesgos y facilitar el mantenimiento.

Lo cierto es que el uso de asientos de inodoros abiertos está prácticamente restringido a lugares públicos de alta circulación. En los hogares, como la cantidad de personas usuarias es reducida y el control sobre la limpieza es mayor, los asientos cerrados resultan más prácticos.