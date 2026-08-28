Se instaló con fuerza, se dejó de usar y volvió a ser tendencia en 2026 . Se la puede combinar con jeans y zapatillas. Y sí: siempre queda bien.

Fue un clásico de los '90, no se usó más y ahora vuelve a ser tendencia en 2026: el regreso de esta prenda característica

Los años '90 y 2000 están de regreso. Y, al igual que los zapatos peep-toe que volvieron a imponerse y se combinan fácilmente con jeans y faldas midi, esta prenda -que también se puede combinar con jeans y zapatillas- está de vuelta y se transformó en tendencia en 2026 . ¿De cuál se trata?

Entre las tendencias 2026 , se pueden mencionar a los jeans slouchy, balloon y barrel. Asimismo, en el otoño/invierno 2026 , el color que se transformó en tendencia y desplazó al cuero negro es el bordó.

La camiseta polo , que innegablemente fue una de las prendas que signó el estilo de mediados de los años 2000 , vuelve a ser tendencia en la moda de 2026 .

En el mundo de la moda, los años 2000 están de regreso.

La camiseta polo es una prenda de tejido de punto con cuello grueso, que puede tener manga larga o corta. Normalmente, presenta una abertura delantera con dos o tres botones para ajustar el cuello y puede tener un bolsillo e incluso sustituir los botones por una cremallera. Fue ideada en el siglo XX por la empresa francesa Lacoste para uniformar a los equipos de polo.

En nuestro país, a la camiseta polo también se la denomina chomba, remera de piqué o simplemente polo. Merced a su cuello clásico con botones y mangas cortas, la camiseta polo logra moverse naturalmente entre la comodidad informal y la elegancia.

Este año, las principales marcas anexaron la camiseta polo a sus propuestas, pero con una estética actualizada. Los diseños pueden encontrarse en versiones más ceñidas, cropped, con transparencias, estampados o detalles deportivos, alejándose de la clásica camisa masculina.

Cómo se usa la camiseta polo en 2026: la nueva tendencia que marca esta prenda

Más allá de que de algún modo los años 2000 están de regreso con esta tendencia 2026 que marca el retorno de la camiseta polo, es importante subrayar que existe una diferencia importante en cuanto a su uso. Y es que, en 2026, la camiseta polo regresa para combinarse con prendas de diferentes estilos y puede formar parte tanto de un conjunto casual como de uno más sofisticado.

Así, la camiseta polo puede combinarse con baggy jeans y zapatillas deportivas. Al respecto, también puede mencionarse el regreso de los jeans holgados de inspiración Y2K junto con distintos modelos de sneakers.

Actualmente, según esta tendencia, es posible combinar una camiseta polo con jeans y zapatillas, una fórmula que recupera la estética relajada de los años 2000, pero permite crear un look actual. Por otra parte, los jeans pueden ser rectos, amplios o de tiro bajo, de acuerdo al estilo de cada usuaria/o.

La camiseta polo, que innegablemente fue una de las prendas que signó el estilo de mediados de los 2000, vuelve a ser tendencia en la moda de 2026.

Cómo las camisetas polo pasaron de ser "aristocráticas" a popularizarse

La historia cuenta que, a principios de los años 70, Ralph Lauren introdujo esta prenda en su colección “Polo”. Luego, el desarrollo de esta prenda logró expandirse a otras culturas. Gracias a esta innovación, la marca Ralph Lauren logró consolidarse a nivel internacional y, así, fue el propio Lauren quien que trajo este look (que hasta entonces era considerado de la aristocracia) a personas de diferentes clases sociales.