Se trata de un corte de pelo clásico, que volvió a reinstalarse a partir de una nueva reinterpretación y ya es tendencia en Europa.

El corte de pelo que es furor en 2026: rejuvenece el rostro y es el más buscado de la temporada

En cierta oportunidad, la emblemática diseñadora Coco Chanel afirmó que “una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida”. Y, como ocurre con cada nueva tendencia , este corte de pelo ya causa furor en Europa y promete instalarse con fuerza en nuestro país en la primavera de 2026 .

Esta tendencia de corte de pelo que resurgió en el Viejo Continente se inspira en una reinterpretación y recupera la esencia de uno de los cortes más reconocidos de la peluquería. Así, esta tendencia se destaca, entre otros motivos, por otorgar un look rejuvenecedor y refrescante. ¿De qué corte de pelo se trata?

El corte de pelo que se transformó en tendencia en Europa es el corte bob , aunque resurgió en el Viejo Continente renovado, con una propuesta más liviana y moderna.

Esta tendencia de corte de pelo que cobra fuerza en el Viejo Continente se inspira en una reinterpretación.

Por definición, el corte bob -también conocido como bob- es un corte de pelo corto o de longitud media, en el que el pelo se corta recto alrededor de la cabeza, aproximadamente a la altura de la mandíbula, y no más largo que los hombros, a menudo con flequillo. El corte bob clásico deja al descubierto la nuca y mantiene el cabello bastante por encima de los hombros.

En esta reciente tendencia, la diferencia en el corte bob está en el acabado: si bien mantiene una base definida -como la descripta más arriba-, incorpora puntas ligeramente desfiladas y movimiento natural. Además, prescinde de un flequillo protagonista, lo que permite conseguir una imagen elegante sin que el cabello parezca demasiado producido.

¿Cuáles son las ventajas del corte bob que ya es tendencia en Europa?

Aporta sensación de ligereza al rostro. Al quedar el pelo más despejado y con movimiento, genera un efecto visual fresco que puede rejuvenecer la apariencia.

Aporta volumen óptico y una imagen sofisticada sin exigir una rutina de peinado complicada.

Es un corte versátil: puede llevarse con cabello liso, ondulado o con volumen natural, además de admitir raya al medio o hacia un costado. De esta manera, el mismo corte de pelo puede lucir informal durante el día o transformarse en una propuesta más elegante para una ocasión especial.

El corte de pelo que se transformó en tendencia en Europa es el corte bob, aunque resurgió renovado con una propuesta más liviana y moderna.

Recomendaciones clave para que el corte bob quede perfecto